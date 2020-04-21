浙江山西地方两会视频模式秀 疑为全国两会练兵

一年一度的全国两会（人大和政协）因新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆发而被延迟。其实在疫情爆发初期，全国多地省级两会（除四川和云南外）均已召开，市级两会被迫延期。香港媒体说，此或为全国两会的召开逻辑。依照惯例，地方两会全部召开后，才进行“全国两会”。

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据香港01今天报道说，地市级两会视频首秀，全国两会的召开逻辑。

该报道称，按照惯例，各地都会在年初（1月或者2月）举行一年一度的省级地方两会。新冠肺炎疫情全面爆发前，主要省份地方两会均已陆续开完，当时还有舆论因此质疑，湖北省和武汉市是为了会议期间稳定，而隐瞒疫情。近期，随着多地疫情的控制，相关地市级两会也纷纷启动。浙江、山西等省市相继宣布，将于4月下旬以“主会场+分会场”视像会议的形式举行两会。

据悉，山西省临汾市两会已于4月17日、4月18日开幕，是山西省率先召开的市级两会，首次采取了“主会场+分会场”视频会议的形式召开。4月20日，山西省吕梁市政协三届六次会议在离石开幕，会议同样采取“主会场+分会场”视频形式召开，设1个主会场，15个分会场。

报道说，另外，四川、广西、内蒙古、青海等省份多地市也明确“两会”召开时间。

省级两会方面，已推迟的四川、云南省两会，具体召开日期尚未公布。3月30日，云南省人大常委会已授权主任会议定省十三届人大三次会的召开时间。四川、云南省两会原定于2月初开幕，1月底做出推迟决定。

依照惯例，地方两会全部召开后，才进行“全国两会”。此前有媒体称，今年中国全国政协会议将于5月21日至27日在北京召开，会期由以往的10天压缩为一周。按照惯例，中国全国人大会议的召开时间通常比政协会议晚2天，这意味着，今年的人大会议召开时间有可能是5月23开始。

该报道称，与此同时，内地官媒于4月17日报道称，十三届全国人大常委会第十七次会议将于4月26日至29日在北京举行。外界猜测，两会的具体召开时间可能于该会议上揭晓。

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