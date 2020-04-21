美国国务院声明呼吁中共给予律师王全璋充分行动自由

5.4王全璋已到济南接受隔离，一家三口共聚的暂时只能在照片出现（李文足推特图片）

现年44岁的大陆著名维权律师王全璋曾代理过包括法轮功、土地维权案等大量敏感案件。他在2015年因“709案”被抓后，超过一千多天没有音讯。王全璋于4月5日出狱后，未能如愿回北京与妻儿团聚。美国国务院4月20日发声明，呼吁中共给予人权律师王全璋充分的行动自由，包括与北京家人团聚的自由。

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大陆著名维权律师王全璋是2015年“709案”的最后一名律师，直至2018年2月，王全璋被以所谓的“颠覆国家政权罪”起诉，同年12月在天津二中院秘密庭审，2019年1月28日被判有期徒刑四年半。王全璋于4月5日出狱后，被送到山东隔离14天后仍然被多人看管，未能如愿回北京与妻儿团聚。

美国国务院发言人摩根•奥特葛斯（Morgan Ortagus）周一（4月20日）发表声明说：“在他（王全璋）被不公正地拘禁五年后，我们依然高度关注有关他身心健康每况愈下以及他在监狱中遭受虐待的报导。”

该声明特别指出，中共自2015年7月9日开始，在全国范围内逮捕及拘留300多名人权律师和法律合伙人，王全璋是其中之一。

声明说：“我们持续呼吁释放所有被不公正监禁的人士，例如李昱函（Li Yuhan）、余文生（Yu Wensheng），以及其他仅因行使自己的人权和基本自由，追求实行法治，争取更公平和公正社会，而身陷囹圄的中国公民。”

“我们仍然关注中国（中共）法治薄弱、任意监禁、对受押人员实施酷刑和继续侵犯和践踏境内个人的人权和基本自由的现象”，“我们敦促中国（中共）恪守本国宪法对国际人权的义务和承诺。”

4月18日，王全璋被隔离14天结束，但是当天他的妻子李文足在电话中得知，警察上门跟王全璋谈话，称他刚出来还得适应适应，还是不能回北京。

4月20日上午，曾在"709案"中遭受酷刑的谢阳律师专程从长沙前往济南看望王全璋。同一天他也首次接受香港有线电视的视讯采访 。他说，从被羁押到现在已经过了4年9个月，自己始终没有认罪，也不后悔做维权律师。他表示他一直想念妻儿，第一个想见他们。

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