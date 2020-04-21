美国多地民众反封城 医护身躯挡行车 环时总编称赞是美国的坦克人 露解禁六四端倪?

美国从上周起有多个实施封城禁令的州分，包括密歇根州（Michigan）陆续发生“反封城”抗争，要求州政府解除针对商业和民众出入的封锁。而科罗拉多州（Colorado）在本月19日更有民众开车上街宣传“反封城”，有佩戴N95口罩的医护人员，站在马路上阻挡一辆宣传车辆前行。美国网媒“Now This”在Twitter发布了当日现场的一张照片，形容这些戴口罩的医护人员是英雄。据苹果日报今天报道称，胡锡进在回应这张照片时，就留言说：“他是美国的坦克人，试图阻止一些美国人的傲慢与反科学情绪，但是这些人却得到了美国总统的支持和推动。”消息说，坦克人在中国亦是严重的敏感词。

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据苹果日报今天报道称，新冠疫情，胡锡进咁大胆！用六四“坦克人” 赞美国医护肉身阻解封。

该报道说，一向充当中共言论打手的《环球时报》主编胡锡进，为逞一时口舌之快，踩正中共封禁多时的敏感话题？美国科罗拉多州日前有医护人员走上街头，以血肉之躯阻挡宣传“反封城”的车辆通过，胡锡进今日中午在Twitter以英文评论有关报道时，用上1989年六四“坦克人”（Tank Man）一词，来形容该名敢对抗美国国内傲慢与反科学情绪的医护人员。

该报道称，不过，有网民指，胡锡进摆明是因为内地普通网民无法翻网及不懂英语，才敢扮开放，还挑战他是否够胆将自己这个留言直接繙译成中文，在微博发帖。

报道说，据悉，美国从上周起有多个实施封城禁令的州分，包括密歇根州（Michigan）陆续发生“反封城”抗争，要求州政府解除针对商业和民众出入的封锁。而科罗拉多州（Colorado）在本月19日更有民众开车上街宣传“反封城”，有佩戴N95口罩的医护人员，站在马路上阻挡一辆宣传车辆前行。

美国网媒“Now This”在Twitter发布了当日现场的一张照片，形容这些戴口罩的医护人员是英雄。胡锡进在回应这张照片时，就留言说：“他是美国的坦克人，试图阻止一些美国人的傲慢与反科学情绪，但是这些人却得到了美国总统的支持和推动。”

苹果日报说，1989年六四屠城发生翌日，有一名不知名男子，在北京长安街上只身阻挡解放军坦克车队前进，这一幕被多间外国媒体拍下来，成为近代历史上最为著名的相片之一。由于该名男子身份不详，事发后外界亦不知其去向及生死，早期有媒体称他为“王维林”，但由于无法查证，西方媒体随后大多改用“坦克人”来称呼他。

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