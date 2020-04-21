美律师代理1万人起诉中国就新冠疫情要赔偿 分析指或局限于象征性

美国伯曼（音）法务集团代理了1万名感染新冠的40国公民，向佛罗里达州法院提起诉讼。因为中国在初期隐瞒新冠疫情，造成了损失，所以要求赔偿共6万亿美元。美国保守团体Freedom Watch上月向德克萨斯州法院提出诉讼，指控中国在制造生化武器的过程中泄露了新冠病毒。

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据朝鲜日报今天报道称，全世界有1万人起诉中国，要求就新冠疫情做出赔偿。

据英国《每日邮报》19日报道，美国伯曼（音）法务集团代理了1万名感染新冠的40国公民，向佛罗里达州法院提起诉讼。因为中国在初期隐瞒新冠疫情，造成了损失，所以要求赔偿共6万亿美元。美国保守团体Freedom Watch上月向德克萨斯州法院提出诉讼，指控中国在制造生化武器的过程中泄露了新冠病毒。

报道指，英国外交研究所本月初在报告中说：“由于新冠疫情，中国迄今仅对G7（西方七国集团）造成的损失就高达3.2万亿英镑。”计算各国截至今年3月投入的新冠应对预算，美国为9333亿英镑、英国为3510亿英镑、加拿大为479亿英镑等。印度律师协会3日向联合国人权理事会递交了请愿书，称中国应该对新冠疫情的扩散负责。

据该报道说，中国对此表示反对。中国外交部发言人耿爽20日在例行记者会上表示：“要求过美国对2008年始于美国的全球金融危机负责吗？应停止毫无根据的攻击。”

报道称，很多人分析说，各国提起的损失赔偿诉讼是象征性的措施。因为在证明中国隐瞒早期发病事实与病毒扩散的关联性方面存在局限性，而且很难将中国政府告上其他国家的法庭。《纽约时报》19日分析说：“美国共和党认为除了强烈提出中国责任论外，无法避免舆论的矛头，特朗普的竞选团队也批准了这一战略。”

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