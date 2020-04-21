质差医疗出口谁之过?中国商业部外贸司罕见澄清

路透社今天指中国商务部对外贸易司日前发布声明称，从未向企业出具指定其出口医用口罩、医用防护服等医疗物资的文件。此声明是否与中国疫情医护产品出口全世界，质量问题也引发关注有关，引发关注。中国海关总署此前称，将对医用口罩、医用防护服、呼吸机、医用手套、医用护目镜等医疗物资实施出口商品检验，以加强医疗物资出口质量监管。

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据路透社今天报道说，中国商务部声明从未指定企业出口医用口罩、医用防护服等医疗物资。

商务部网站周二刊登该声明称，近日，有企业和群众反映商务部对外贸易司指定五家企业生产出口医用口罩、医用防护服等医疗物资，出口国别为意大利等15个国家和地区，给该司形象和正常工作造成了极坏影响。

据商务部贸易司声明称，“对于任何未经我司许可假借我司名义向指定企业提供口罩及医用防护服生产线、配套调配供应所需的原辅材料、与企业签订合同并收取保证金的行为、损害国家机关威信的行为，我司将向相关管理机构举报，并保留追究法律责任的权利。“

中国海关总署此前称，将对医用口罩、医用防护服、呼吸机、医用手套、医用护目镜等医疗物资实施出口商品检验，以加强医疗物资出口质量监管。

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