香港政府高层指大地震 或涉中联办地位混乱表态

香港媒体透露，香港政制及内地事务局局长聂德权将会被撤换，空缺由入境事务处处长曾国卫接替；另有消息指港府高层大地震，多人会被撤换。

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据中央社今天报道指港媒透露：港府高层大地震，多人遭撤换。

政制事务局负责香港政制发展及各种政治事宜，包括香港和台湾关系，最近引起争议的中联办地位问题，也是由政制事务局负责。港府18日晚间三度发稿，首先指北京中央驻港联络辨公室（中联办）是根据基本法第22条成立，其后两度澄清，指中联办并非根据22条设立。聂德权其后为引起混乱在社群网站上致歉。

该报道称，这起事件发生后3天，本地媒体包括官方港台今天引述消息指出，曾国卫提前5个月离开入境处，加入港府问责班子，出任政制事务局局长。

据报导，聂德权将会平调到另一个部门担任局长。

报道称，另外，“香港01”指，除了聂德权外，另有4名问责局长将会被撤换，包括民政事务局局长刘江华、公务员事务局局长罗智光、创新及科技局长杨伟雄，以及财经事务及库务局局长刘怡翔。

中央社说，港府主要官员包括司长和局长全部属于问责官员，即政治委任官员，与一般属于公务员体系的事务官不同，由行政长官任命，概念等同台湾的政务官。入境处属于公务员体制，性质是纪律部队部门。

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