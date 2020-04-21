默克尔呼吁中国疫情透明 北京今回应自始至终透明合作

针对德国总理默克尔前一天在柏林一次新闻发布会呼吁中国在疫情以及病毒问题上应该采取透明的呼吁，中国外交部发言人耿爽今天回应称，中国自始至终都是透明的。

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据法新社今天报道称，中国外交部发言人耿爽在北京对记者说：“中国一直以公开，透明和负责任的方式加强流行病预防的国际合作。”

周一，默克尔呼吁中国政府对新型冠状病毒的“成因”尽可能保持透明，法新社说，而北京被指控淡化了大流行对其领土的影响。据德国总理在新闻发布会上说：“中国对病毒起源的报告越透明，对这个地球上的每个人来说就越好。”

在今天的新闻发布会上，当被问及默克尔这些言论时，据耿爽说，中国与德国保持“密切联系”，以共同对抗这一大流行病。

有关病毒起源的争议，据耿爽重申该问题属于科学家研究人员的能力范围。引发争议的新冠病毒疫情起源于中国中部城市武汉。

最近几周，美国指责中国在疫情爆发的最初几周内没有做出有效反应，并将疫情对中国的影响最小化。

据美国媒体指控，在武汉的中国病毒实验室可能是新冠状病毒的可能来源，但这家实验室坚决否认对Covid-19大流行病承担任何责任。

中国周一也拒绝了澳大利亚提出的调查中国对新冠病毒大流行病如何处理的要求。

针对新冠病毒最初疫情，法国总统马克龙对北京的透明度也表示怀疑。马克龙在上周四接受英国《金融时报》采访时说，“显然发生了一些未知的事情。”

据法新社说，大多数科学家认为，新冠状病毒很可能是由动物传播给人类的。武汉的一个市场被指控出售活的野生动物。该市场距离武汉病毒学研究所只有几公里的距离，这加剧了人们对这些敏感病毒研究泄漏的猜测。

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