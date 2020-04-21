4月22日起武汉公共交通全面恢复！

4月22日起，武汉公交集团所属的517条公交线路全部恢复运营。乘客乘坐公交车出行时，必须佩戴口罩，有序排队，测量体温，扫码乘车。凡不按要求实名登记、测量体温的乘客，工作人员有权拒绝其乘车。

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乘客乘坐公交车出行时，必须佩戴口罩，有序排队，按照“一车一码 、上下车扫码、一车一管理员”的安全管理要求，实行实名登记、扫码乘车，并接受体温测量。乘客上车前，须获取湖北省健康码“绿码”，依次排队，有序扫描前车门左边车身上的“武汉市实名登记乘车二维码”，获取个人健康状况和所乘车辆信息，并向随车管理员出示后方可上车。

若是通过支付宝申请的健康码，建议使用支付宝进行扫描乘车登记。若是通过微信申请的健康码，建议使用微信进行扫描乘车登记。下车前，乘客需扫描下车门玻璃上的“武汉市实名登记乘车二维码”，向随车管理员出示后方可下车。

另据央视报道，为了活跃消费市场，释放消费潜力，支持武汉市商贸和文旅行业复工、复产、复市，武汉市人民政府从19日中午12点起投放第一期5亿元的“武汉消费券”，所有在汉人员均可以领取。

经历了76天封城之后，4月8日，武汉市解除离汉通道管控措施，但商业还没有完全恢复。一位市民(音译，李熊杰)告诉法国全天候电视台France24记者，找工作很难，送外卖的活比较好找。

一位27岁经营豆浆的老板娘告诉法国记者，商业虽然逐渐开门，但客人还是很少，大家都很担心被无症状的人感染。

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