中国官方或列白海豚药用动物 曝光后急删

隶属中国国务院事业单位的“国家自然科学基金委员会”近期发布文件，把濒临绝种的白海豚列为药用动物，并称希望展开药用研究。这项消息近日被陆媒曝光后，官方随即将文件相关内容删除。

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据中央社今天报道称，中国官方将白海豚列药用资源，曝光后删文。

中国科技社群网站“果壳网”近日发文指出，在中国国家自然科学基金委员会的文件中，发现官方将白海豚列为药用动物，希望展开药用研究。这项研究的全称为“国家自然科学基金区域创新发展联合基金2020年度项目指南（第二批）”。

文件第37页第2段写道：“针对白海豚、中华鲎等北部湾特色药用海洋动物资源，开展其繁育、增养殖及抗逆性状分子机制研究，为保护和可持续利用北部湾特色珍稀药用海洋动物资源提供技术支撑。”

中华白海豚主要分布于西太平洋、印度洋，国际自然保育联盟于2017年将其等级评为“近危”。

该报道称，陆媒“封面新闻”21日循线致电中国国家自然科学基金委员会查证，工作人员称“会记下问题报告领导”。随后，官网文件中有关白海豚药用研究的表述便遭删除。

中央社说，公开资料显示，中华白海豚主要分布于西太平洋、印度洋，常见于东海，又称为“美人鱼”和“水上大熊猫”。全球中华白海豚野外种群可能不到2万头，其中中国约有4000多头。国际自然保育联盟（IUCN）于2017年将中华白海豚的等级评为“近危”。

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