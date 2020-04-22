中国疫情报境外输入回弹 新确诊也增

俄罗斯疫情紧张，中国怕输入感染，紧急关闭綏芬口岸，在俄罗斯滞留的中国公民无法返回他们的祖国了。

中国国家卫生健康委员会今天报告新增确诊病例30例，其中23例为境外输入病例，7例为本土病例。此外当日新增无症状感染者42例。

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据路透社今天引述中国官方消息，4月21日中国大陆新增新冠肺炎确诊30例，其中境外输入回弹增至23例。

根据中国国家卫生健康委员会周三公告，4月21日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中23例为境外输入病例，7例为本土病例（黑龙江7例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入疑似病例。此外当日新增无症状感染者42例。

境外输入现有确诊病例811例（含重症病例41例），现有疑似病例30例。累计确诊病例1,610例，累计治愈出院病例799例，无死亡病例。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者784人，重症病例减少4例。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例5例（武汉5例），无新增死亡病例，现有确诊病例97例（武汉97例），其中重症病例15例（武汉15例）。累计治愈出院病例63,519例（武汉46,367例），累计死亡病例4,512例（武汉3,869例），累计确诊病例68,128例（武汉50,333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

据路透社，香港特别行政区1,029例（出院650例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院24例）。

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