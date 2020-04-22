中央高调介入后香港政坛大换班习近平“信徒”升官

香港网络广传曾国卫不久前接受传媒访问时的照片，照片中他的办公室当眼处置放了习近平的瓷照。

继港澳办和中联办连日发稿抨击民主派，高调介入香港事务之后，政坛近日盛传将出现人事大地震，国务院今日（22日）一如传闻公布了特区政府有关的人事任免消息，其中最引人瞩目的是处理大陆与香港之间事务、以及香港本地民主发展的政制及内地事务局局长聂德权被调职，由入境处长曾国卫调升。

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聂德权上周六在其面书facebook网页发文，为港府三度发稿及内容“出现错误”引起的混乱“深感抱歉”。港府是在中联办声称两办不是一般性的中央驻港部门因此不受基本法第22条制约之后，先后发稿三次，其中先后自打嘴巴，就中联办角色有不同说法，聂德权明显在政治上犯错需要问责。

聂德权的“深感抱歉”似乎未能取得北京的谅解，两日之后，政坛就盛传他的职位不保，将平调公务员事务局局长，入境处处长曾国卫将获得晋升接替聂的空缺。

曾国卫被香港传媒形容是习近平的忠实跟随者，网媒立场新闻形容曾对习近平“奉若神明”，苹果日报则形容入境处处长向来是中央最信任的官员，曾国卫如获中央看重接任政制局，相信卖点也是一个“忠”字。

自1997香港主权移交以来，历任入境处处长离任后都获升迁，进入政府权力核心，外界有评论认为，入境处负责本港出入境政策，涉及大量机密资料，包括出入境人士黑名单，出任入境处处长的人都是北京信赖的人选，所以历任入境处处长离职任都获重用。

国务院22日宣布的人事任免，除聂德权获平调之外，其余有4名局长将被“离职”，包括民政事务局局长刘江华、创新及科技局局长杨伟雄、财经事务及库务局局长刘怡翔，以及公务员事务局局长罗智光。

出身香港亲共最大政党民建联的刘江华，今次被“离职”民政事务局局长，相信与去年年底区议会选举建制派大败有关。今年年初港澳办和中联办先后撤换主任，外界亦相信是要为选举失败问责。

国务院宣布，接替刘江华的仍是民建联的党员徐英伟，徐曾经是青年民建联副主席兼委员，目前是劳工及福利局副局长。

民政事务局对地区选举工作有着重要的影响力，可动用地区网络、青年工作的拨款及每年达数十亿元的资源，是统战工作的策略职位。北京考虑到目前18区议会中被民主派光复了17区，当局要与地区硬斗硬，而今年立法会9月选举大战当前，北京易帅搞好地区网络，慎防建制派连输两仗，似乎是阵前易将之举。

升任局长的人选当中，最少两人与民建联有关，除徐英伟之外，民建联中委许正宇将出任财经事务及库务局局长。

至于创新及科技局局长杨伟雄离职之后的空缺，将由机电工程署署长薛永恒接替。

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