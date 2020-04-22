外媒关注倒习近平遭整肃？指“狠角色”傅政华卸党职

据中央社指，受到高层器重的傅政华突然卸下党组副书记职务，引起多方揣测。加上分管国保的孙力军被查，还被形容为“无视政治纪律”，成为中国公安系统在疫情中的大地震。马来西亚媒体引述中国官方图片新闻，指稍前傅政华曾在2019年国务院新闻办公室新闻发布会上，介绍中国“宪法宣传周”活动安排，并于4月10日下午曾出席一次有关疫情的视讯连线论坛开幕式。

广告 继续浏览后续

据光华网今天报道称，倒习近平遭整肃？“狠角色”傅政华卸党职。消息还引述财新网报道，中共司法部官网“部领导介绍”周一更新显示，傅政华已卸任司法部党组副书记。据指傅政华是在中国公安部副部长孙力军落马，似引发官场地震后，他的司法部长职位几乎也在同一时间出现变动。

年满65岁的傅政华，于4月10日下午曾出席一次有关疫情的视讯连线论坛开幕式。

该报道称，傅政华与孙力军同样出身公安系统，都曾担任中国“反邪教”工作的执行主管，均属政法要角，因此都是主力干将。如今孙力军被查，傅政华突然不再兼任党组副书记职务，外界随即产生“公安系统是否遭整肃”的联想。

据了解，在中共18大“反贪打虎”声中，他要出事的消息在坊间也流传甚广。傅政华一直被外界视为江派成员、前中共政法委书记周永康的亲信，在习王反腐打击周永康等人时，傅政华被传倒戈习近平，在处理令计划儿子车祸事件中，有传言说傅政华曾向习近平通风报信，因此被外界认为暂时是避避风头。

2018年两会人事上，傅政华转任司法部长，是曝出的最大冷门，当时坊间舆论一片哗然。外界解读认为，傅政华很有可能是被调虎离山，方便查他在公安系统的问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅