官方起诉中国 美国密苏里州司法首控 索赔疫情赔偿

美国密苏里州成为该国第一个就中国应对新冠疫情的方式提起诉讼的州，称中国的疫情响应使该州蒙受巨大经济损失。据密苏里州总检察长Eric Schmitt向联邦法院提起了这起民事诉讼，其中包括玩忽职守等多项指控。诉讼声称密苏里州及其居民可能遭受了数百亿美元的经济损失，并要求现金赔偿。至此网络多个评论指各种索赔诉讼很可能落为叫嚣泡沫。

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据路透社报道，密苏里州成为美国首个起诉中国的州，要求赔偿疫情经济损失。

密苏里州总检察长，也为共和党人Schmitt周二在一份声明中称，“中国政府在新冠病毒的危险性和传染性方面对世界撒了谎，令吹哨人噤声，且几乎未采取什么行动来遏制病毒扩散，他们必须为自己的行为负责。”诉讼还指控中国政府通过“囤积”口罩和其他个人防护装备(PPE)令疫情加剧。

路透社说，同样是共和党人的美国总统特朗普最初对中国和中国国家主席习近平对疫情的官方应对大加赞扬。自那以来，全球累计确诊病例已达250多万例。不过，他和其他美国高级官员也将病毒称为“中国病毒”，并在最近几天更加言辞激烈。

该报道称，此前，一些美国企业主的代表已经在美国的多家法院对中国提起了类似的诉讼。国际法专家对路透社表示，在美国法院追究中国对新冠疫情责任的做法不太可能成功。芝加哥大学国际法教授Tom Ginsburg表示，一项名为主权豁免的法律条款为外国政府提供了广泛的保护，使其免受美国法院的起诉。

Ginsburg称，他认为最近针对中国的一系列诉讼是出于政治目的，是为了帮助将在11月参加大选的共和党领导人。据他表示，“我们看到很多政治右翼人士聚焦于中国问题，以掩盖美国政府自己的错误。”

路透社说，特朗普最初淡化了疫情的严重性，截至周二，美国累计确诊病例升至近80万例，死亡病例达4.3万多例。疫情还迫使各州州长宣布了关闭企业和社会活动的居家令，导致过去一个月请领失业金人数达到创纪录的2,200万人。

该报道引述加州大学黑斯廷斯法学院国际法教授Chimène Keitner认为，“如果美国想对中国索赔，必须是在一个国际法庭提起诉讼，”这位加州大学黑斯廷斯法学院国际法教授Chimène Keitner称，“美国法院对此类索赔没有民事管辖权。”

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