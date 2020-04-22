崔天凯也批特朗普政治化 话语含蓄

中国驻美国大使含蓄地抨击美国总统特朗普，批评一些政客专注于进行“无端指责”，分散人们对这种致命冠状病毒的科学信息的注意力。崔天凯在彭博的一个网络直播活动上还为中国应对新冠疫情的做法进行了辩护。特朗普等人批评中国未能及时、透明地提醒世界注意这种新型冠状病毒的风险。

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据路透社报道，中国驻美大使崔天凯含蓄抨击特朗普将新冠病毒政治化。

中国驻美国大使周二崔天凯在彭博的一个网络直播活动上说，“我真正担心的正是缺乏透明度，不是在科学方面，不是在医疗方面，而是在一些政治发展方面，特别是在美国，” 崔天凯说，“科学家的观点很少受到关注，因为一些政客专注于他们的污名化和毫无根据的指控，”他补充说，指责媒体也在传播臆测和谣言。

路透社说，白宫没有立即回应置评请求。当被问及崔天凯是否指特朗普时，中国大使馆没有回应。

这场疫情导致中美两国的关系日趋紧张，冠状病毒去年起源于中国武汉，已经感染了数百万人，并在全世界范围内颠覆了人们的生活。全球共有超过250万人感染了冠状病毒，其中近三分之一在美国。上月，美国国务院召见崔天凯大使，抗议北京方面暗示可能是美国军方将这种冠状病毒带到中国的言论，加剧了这两个全球大国之间的紧张关系。

与此同时，特朗普表示，他的政府正在努力确定这种冠状病毒是否来自武汉的一个实验室。此前有报导称，这种病毒可能是在一个有中国政府背景的实验室人工合成的，或者可能是从一个这类实验室泄漏出来的。

早在今年2月，中国科学院武汉病毒研究所就否认了这些指控。

路透社说，特朗普和其他官员还对中国官方宣布的死亡人数深表怀疑，并停止向世界卫生组织(WHO)提供资金，指责后者宣扬中国有关此次疫情的“虚假信息”，他指责中国的虚假信息扩大了疫情的波及范围。

但崔天凯表示，中国一直持开放态度，他提到了中国政府与华盛顿和世界卫生组织在1月初的通话，以及每天就此次疫情举行的新闻发布会。据崔天凯指出，“我们在尽最大努力提供透明度。我们一边在研究和了解(病毒)，一边在分享(信息)。”

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