欧洲朋友国家意大利率先提联署向中国索赔

中国被指隐匿疫情引起全球法界反制行动，除美国密苏里州向中国政府提告索赔，意大利昨天也成立“向中国政府集体诉讼索赔”的连署网站，计划50万人签署，并寻求在美国司法下联合诉讼。

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据中央社今天报道称，意大利连署向中国索赔，该国消保会与百年饭店也要提告。意大利是在昨天也成立“向中国政府集体诉讼索赔”的连署网站，短短一天内就有数百人连署。

此外，据意大利通讯社Adnkronos报道称，意大利消费者权益保护协会（Codacons）也考虑向中国政府提出诉讼。协会主席芮恩齐（Carlo Rienzi）表示，因为意大利的消保法令不完备，他们正在与美国法律公司研究，拟在美国提出诉讼案，让全世界都可以参与。

该报道引述意大利最大商业报“24小时太阳报”（Il sole 24 Ore）消息，北意知名滑雪胜地柯蒂纳戴比索（Cortina d\'Ampezzo）一家近两百年历史的四星旅馆“邮务饭店”（Hotel De La Poste），已向意大利法院提出对中国卫生部的赔偿诉讼。

据邮务饭店控诉，中国政府延迟向世界卫生组织（WHO）通报疫情，导致北意疫情惨重，原订3月在该地举办的高山滑雪世界杯决赛因而取消，饭店原本订房全满，蒙受巨大损失，中国政府应负起赔偿责任。

意大利通讯社Adnkronos说，意大利非营利组织“欧洲一体”（Oneurope）带头发起向中国政府求偿的行动，计划负责人裴洛尼（Ferdinando Perone）表示，根据国际健康规约，任何国家发生重大流行病疫情，必须在24小时内向世界卫生组织通报，中国政府没有做到这一点，因此中国当局该负的责任非常明确。

据报道称，意大利向中国求偿网站 （https://www.covid19classaction.it） 昨天上线，裴洛尼表示，网站计划在4、5月连署，6月诉诸法律行动。他预估参与连署者将超过50万人，向中国求偿金额可能超过1000亿欧元。

据报道指出，意大利控诉中国政府赔偿的法界倡议或许尚在起步阶段，但在其他欧美国家已如火如荼进行。例如英国智库亨利杰克逊学会（Henry Jackson Society）公布的长达44页报告，详尽分析了对北京提起疫情赔偿诉讼的法律依据；美国密苏里州也公开向中国政府提起诉讼赔偿。

中央社说，向中国求偿的风潮甚至延烧到印度，一名孟买律师苏哈尼（Ashish Sohani）近日向国际刑事法院控诉中国国家主席习近平与4位中国官员涉嫌隐匿疫情，造成全球生命与经济重大损失，要求中国当局向印度人民与政府赔偿2.5兆美元。据苏哈尼痛陈，中国政府隐匿疫情的行为，是对全人类的背叛。

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