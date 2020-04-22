湖北医生或因批评中医 遭惩扣诋毁国家防疫政策大帽子

湖北医师余向东近日被指诋毁国家防疫政策、攻击中医中药，遭撤销副院长等职务。有中国媒体人指出，这是继李文亮后再有医师因言获罪，质疑官方仍容不下医界不同的声音。中国官方在本次疫情里，不断强调“中西医结合治疗”，大力推崇中医的效用。报道称余向东的言论，和主旋律格格不入。

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据中央社今天报道称，中国湖北再有医师遭惩处，被指诋毁防疫政策攻击中医。

该报道引述明报消息，中国网上近日流传一份“鄂东医疗集团”纪律委员会的通报文件。通报指，任职于该集团的余向东医师在2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情期间，透过微博、微信公众号，对政府的戴口罩、封城等防疫措施，及安徽省支援湖北黄石市的1.2吨中药材，多次发表冷嘲热讽的不当言论。通报指余向东诋毁国家防疫政策、攻击中医中药，损害党和政府的形象，决定将他记过处分，并免去鄂东医疗集团质量（品质）管理部主任、黄石市中心医院副院长等管理职。

据该报道称，余向东在中国小有名气，除了在医院任职，也以“棒棒医师”为笔名开设微博和微信公众号，长期发表医学相关的科普文章，经常质疑中医，还出了一本叫“拍砖中医”的书，被网友称为“中医黑”。

疫情期间，余向东投入防疫工作，也两度发文批评防疫政策。在题为“循证的崩溃”文章中， 他质疑医界选用几项治疗患者的药物，缺乏临床实证，文章刊登不久就被删除。之后他又在“无证可循就只有等死吗”中，批评武汉协和医院盲目地用抗菌药物，来治疗病毒引起的2019冠状病毒疾病。

据中央社说，中国官方在本次疫情里，不断强调“中西医结合治疗”，大力推崇中医的效用。余向东的言论，和主旋律格格不入。

余向东透过自媒体“健康界”证实了遭惩处的消息，他表示“组织上对我的安排很好，今后做医生，也做一点质量管理工作，以前写的文章已经成为历史”。他也在微信公众号最新的文章里表示，惩处通报是被别有用心的人给曝光，他暂时关闭微博，“不参与，不折腾，也管不了”。

据资深媒体人于平在微信公众号“鱼眼观察”撰文指，这是继已逝的李文亮后，再有湖北医师因发表“不当言论”被惩处，令医师群体相当震惊。他表示，只要是从专业出发，哪怕医师有不同意见，也应受尊重，不该被扣上大帽子。“医学属于科学，而只要是科学，从来没有人能垄断真理”。

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