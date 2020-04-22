澳美讨论就新冠疫情大流行展开国际调查 促法德支持

澳大利亚政府周三表示，总理莫里森(Scott Morrison)昨晚与美国总统特朗普，还有德国及法国领导人通电话，希望他们支持就新型冠状病毒疫情展开国际调查。此举遭到中国愤怒指责。不过，澳大利亚无惧，反而勇称是牵头国家。

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据路透社今天报道称，澳大利亚和美国领导人讨论就新冠疫情大流行展开国际调查。消息指澳大利亚正在推动就疫情的起源及扩散进行独立检讨，当中也包括检讨世界卫生组织(WHO)的反应，此举引发中国的强烈批评，指控澳大利亚议员是受了美国指使。

据莫里森周三在推特上表示，他与特朗普进行了“非常有建设性的对话”，讨论两国对于疫情的反应，以及重启经济的必要性。据莫里森在推文中说，“我们也讨论了WHO议题，以及合作改善国际间对于疫情反应的透明度及有效性。”

据莫里森的办公室指出，他还在与德国总理默克尔及法国总统马克龙的通话中，讨论了WHO的作用。

报道称，一名澳大利亚政府消息人士对路透社表示，澳大利亚正在研究是否应给予WHO类似国际武器监察机构那样的权力，允许其进入一个国家调查疫情，而无需事先获得同意。

美国白宫最近在猛烈抨击中国和WHO，并已撤销美国对WHO的资金支持。

澳大利亚资深议员也质疑北京当局处理疫情问题时的透明度。

该报道说，中国驻堪培拉大使馆周二在声明中称，澳大利亚议员在充当特朗普的喉舌，“某些政客近来热衷于鹦鹉学舌，追随美国某些势力对中国进行政治攻击”。

但澳大利亚外长佩恩(Marise Payne)却把澳大利亚放在牵头组织调查的位置上，因为澳大利亚是“一个自由的民主国家，在促成有建设性的全球合作方面有信得过的历史。”佩恩在为澳大利亚报纸撰写的文章中称，任何国家都没有“必要觉得自己被挑出来指摘”。

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