王全璋隔离期满后依然没自由

美国驻华使馆推特周二转发了美国国务院发言人摩根·奥特葛斯（Morgan Ortagus）有关呼吁恢复王全璋的行动自由并释放维权人士的声明，王全璋的妻子李文足今天对美国驻华使馆表示感谢，并且敦促当局迅速恢复王全璋的人身自由。

广告 继续浏览后续

4月22日是王全璋出狱之后的第17天，北京当局以新冠疫情为由将王全璋隔离在山东济南，然而隔离限期14天期满之后，王全璋却依然被阻止前往北京与妻儿团聚。今天一早，李文足透露说，王全璋的姐姐前往济南探望，抵达王全璋住处之后电话便无人接。王全璋姐姐出发前表示此行一定要将弟弟送回北京让他与亲人团聚。

美国国务院发言人的声明强调王全璋受到5年不公正的监禁后现已获释。美国高度关注王全璋的身体和精神状态。呼吁北京释放余文生等所有受到不公正监禁的人士。

4月22日是余文生律师失去自由第846天，他的家属在他失踪之后从未能与他见面。徐州市中级人民法院去年对余文生案开庭审理之后至今未做出任何裁决，余文生妻子谴责官方行为残酷，非人道并且违背法律。

余文生律师2018年1月19日在中共举行十九大二中全会时发表修宪倡议书，提出政治改革建议，第二天被中国当局以妨碍公务罪刑事拘留，同年被当局以煽动与颠覆国家政权罪逮捕，去年五月，有传闻说当局对余文生进行了秘密审判，但是家属与辩护律师却未能获得有关庭审的任何信息。余文生曾经多次代理法论功信徒案件，曾经因支持香港雨伞运动而被关押。2015年因维护709案受害者权益而被注销律师证。

中国另一位知名维权律师江天勇已经获释一年两个多月，但是，他却继续被软禁在河南信阳老家，同当年的陈光城律师一样，被数十名看守昼夜守护。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅