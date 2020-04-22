瑞典清零关闭所有孔子学院

瑞典近日关闭了所剩的孔子学院以及与孔子学院有合作关系的学校学中文教育课堂，据指成为欧洲第一个完全清退与中国国家层面孔子学院教育合作计划的国家。瑞典与中国双边关系交恶已有多时，从中国游客指控在瑞典遭受歧视事件到香港铜锣湾书店桂民海扑朔迷离拘禁案，再到新冠病毒疫情批评，瑞典与中国已经从过去的友好合作变为相互攻击指控怀疑。评论称维持孔子学院的合作基础丧失殆尽。

广告 继续浏览后续

据英国泰晤士报昨天的报道称，瑞典人关闭了由中国政府资助的孔子学院以及瑞典学校学中文课堂计划，此举正值两国关系不断恶化之际。

该报道说，此前孔子学院与学校学中文计划皆由中国政府机构资助并提供教材。

瑞典关闭最后存留的孔子学院与学校学中文课堂计划，瑞典与中国双边关系因相互敌对与指控而变质。据信瑞典或是欧洲第一个全部清零孔子学院以及由中国官方资助的学校学中文合作计划的国家。

据英国泰晤士报引述分析说，瑞典与中国之间早前良好合作关系蜕变成为更多互相指控，互相指责干涉内政以及互批低能的敌视关系。

此前直至2015年，瑞典与中国关系合作紧密。2005年，中国在瑞典斯德哥尔摩大学开建欧洲的第一所孔子学院，2010年，中国成功并购瑞典名车Volvo车企。

据该报道称，瑞典与中国两国政府关系由中国逮捕了桂民海事件开始恶化。

不过据消息称，瑞典斯德哥尔摩大学早在2015年就报告，将不再续签孔子学院的合作协议。目前的协议到今年6月底结束。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅