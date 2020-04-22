疫情维稳再加码 高层设立平安中国小组 首会官员上下引猜测

中共中央日前决定成立“平安中国建设协调小组”，旨在“因应矛盾”，且今年的首要重点工作，就是化解涉及疫情的各种矛盾，该小组由中央政法委主导，并在21日召开第一次会议。中国司法部长傅政华党职异动，且缺席“平安中国建设协调小组”，让这个小组受到注意。

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据中央社今天报道称，中国成立平安中国小组，首要重点化解疫情矛盾。

中国司法部长傅政华党职异动，且缺席“平安中国建设协调小组”，让这个小组受到注意。据报导，中共成立这个小组旨在“因应矛盾”，且今年的首要重点工作，就是化解涉及疫情的各种矛盾。报道引述新华社消息，中共中央日前决定成立“平安中国建设协调小组”，由中央政法委主导，并在21日召开第一次会议。

中央社说，但港媒发现，原应与会的傅政华并未出席，而辽宁省长唐一军却意外现身，引发外界揣测。这些揣测，反让“平安中国建设协调小组”的性质和功能受到注意。21日主持第一次会议的中共中央政法委书记、小组长郭声琨说，成立这个小组，是顺应中国“社会主要矛盾历史性变化”的长远之策，是彰显“‘中国之治’政治优势和制度优势”的战略之举。

根据官方说，“平安中国建设协调小组”列出的今年重点工作，第1项就是“深入开展涉疫矛盾纠纷排查化解”。其中提到，今年要深入清查受（武汉肺炎）疫情影响的行业、各群体中因疫情存在的矛盾纠纷，密切掌握复工复产、民生就业等出现的问题隐患，加强预警研判，依法落实化解、帮扶、疏导措施。

除化解涉疫矛盾外，这个小组今年的工作重点还包括：打好扫黑除恶专项斗争决胜战、抓好市域（城市领域）社会治理现代化试点、严防公共安全案事件反弹、有效防控网络安全风险。其中的“抓好市域社会治理现代化试点”提到，要深入总结防疫经验，梳理分析市域社会治理存在的弱点，健全完善市域社会治理体系，“努力把重大风险化解在市域”。

该报道称，而在“有效防控网络安全风险”中也指明，要推进网络违法犯罪的打击整治行动。

据消息，新成立的成立平安中国小组，主要聚焦中国国内维稳。

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