皮尤新民调惊指美国人近百分之90视中国为威胁

新发布的一项民意调查显示，受访美国人中有约三分之二对中国持负面态度，约90%的美国人将中国的影响力和实力视为一种威胁。此外，美国人对中国国家主席习近平的信心也处于历史低点。

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据美国之音今天报道说，民调称三分之二美国人对中国持负面态度。民调机构皮尤研究中心星期二公布的一项民调显示，约三分之二受访美国人对中国持负面态度。

根据皮尤研究中心（Pew Research Center）星期二（4月21日）发布的这份民调指出，约66%的受访美国人对中国持负面看法，创下皮尤自2005年开始此项调查以来的最高水平。调查还发现，约90%的美国人将中国的影响力和实力视为一种威胁，其中62%的人认为这是“主要威胁”。

皮尤中心称，贸易赤字等经济因素仍然是美国公众关注的关键问题，“其他问题——包括中国的人权政策和环境恶化——也让美国人感到担忧。”

据该报道说，皮尤中心的这项调查从3月3日至3月29日对1000名成年人进行了民意调查。

从党派来看，72%的共和党人对中国持负面态度，民主党人对中国持负面看法的则为62%。

此外，美国人对中国国家主席习近平的信心也处于历史低点。大约70%的受访者表示对习近平在国际事务中做正确的事情没有信心。

根据此报道，只有22%的人说他们对中国领导人有信心，这一数字较去年下降了15个百分点。

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