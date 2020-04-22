蔡英文称舰队除帛琉外未赴他处严德发先说曾赴他处随后改口

台湾总统蔡英文今天表示，这次敦睦舰队有执行特殊任务，不方便公开说，不过除了帛琉以外，没有去别的地方。但国防部长严德发说法不同，他说，有去其他地方，愿意配合立法院做机密报告，并提供舰队的航迹图。

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蔡英文今天(22日)在总统府和媒体会面。外传敦睦舰队这次从帛琉返台途中曾执行机密任务，以至于花了25天才返抵台湾，相较于出发前往帛琉时只花7天，媒体询问蔡英文，帛琉零确诊，但敦睦舰队回来出现群聚感染，是否与机密任务有关？

蔡英文回答说，这次的敦睦舰队是一个历年都有的演训，在这个阶段来讲，算是非常重要的演训，是有一些比较特殊的任务，不方便在公开场合说。她清楚回答，你问我除了帛琉之外有没有去到别的地方，我的答案是没有啦」。

另方面，立法院外交及国防委员会今天邀请国防部长严德发列席，就盘石舰群聚感染事件做项目报告。立委吕玉玲质询时也问到，敦睦舰队回程花了25天，是不是到了其它地方。

严德发证实说，其它的地方当然有去，但去哪里不方便公开说明，国防部愿意配合立法院做机密报告。立委要求国防部必须提供敦睦舰队的航迹图。严德发说，会配合立法院会议程序，在收到通知后马上整理，一周内提供。

对于敦睦舰队是否与其他国家的友军接触，严德发接受媒体访问时指出，并没有跟其他国家友军接触。

不过，在蔡英文公开说除了帛琉，舰队没有去过其它地方，今天下午，严德发在立法院立刻改口，面对国民党立委万美玲质询，他说，「敦睦支队出去，就一个国家，没有去其他地方，就是去帛琉」。

敦睦舰队群聚事件，今天又新增一名确诊者，截至目前为止，这个事件共28人确诊，台湾官方已掌握接触者共692人，分散在十个县市，其中446人实施居家隔离，246人实行自主健康管理。

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