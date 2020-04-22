诺贝尔奖获奖者称新冠病毒是中国研究所制造的说法 有无人听?

据朝鲜日报报道，目前，全世界有240多万人感染的新冠病毒可能是从中国武汉的病毒研究所泄露的。学术界普遍认为，很难将其视为人为制造的病毒，但中国政府没有透明地公开信息，因此争议正在扩大。

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据该报道说，诺贝尔奖获奖者：新冠病毒是中国研究所制造的。法国病毒学家吕克•蒙塔尼耶博士当地时间17日在电视节目中主张：“新冠病毒很可能是人为制造的。”他是2008年因发现艾滋病毒（HIV）而共同获得诺贝尔医学奖的学者。据他说：“假设之一是可能中国原本希望开发出HIV疫苗。中国当局应该公开做过哪些研究。”

该报道称，这种主张在初期被认为是阴谋论。直到1月底，拥有67万名粉丝的金融专门博主声称“中国的一位科学家制造了病毒”时，还是根本没人相信的氛围。但进入本月以来，《华盛顿邮报》14日提出具体情况，点燃了武汉病毒研究所泄露新冠病毒的可能性。报道说，2018年美国官员访问武汉病毒研究所后，批评其安全状况不甚理想，并向美国政府报告可能发生传染病。福克斯新闻报道称：“中国政府收到了实验室病毒泄露后处理的过程报告。”

该报道说，在欧洲方面，英国代理首相16日逼问中国应该回答新冠是如何发病的、为什么未能阻止。中国内部还出现了“实验室泄露论”。

据该报道指出，学界普遍认为，新冠病毒不是人为制造的。《世界日报》在介绍蒙塔尼耶博士的观点时说，这种主张不是学术界的主流，全世界大多数学者都不同意。但中国政府对发源于武汉病毒研究所的传闻闭口不谈，一味否认，这在一定程度上增加了人们的不信任。在中国，有传闻说曾在武汉病毒研究所工作的一位女性研究员是最早的新冠患者，且死于新冠。但据法国电台RFI报道，研究所方面起初否认她的存在，后来又改口称她“正在其他地方健康地工作”，从而加深了人们的不信任。

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