香港新闻自由全球排名下跌至第80低于蒙古科特迪瓦

林郑月娥从2017年出任特首至今，国际对一国两制的实行前景看淡，对香港在多方面的国际评级亦有所下调，惠誉评级机构七个月两度调低香港信贷评级，“因为中央对港介入越趋主动”，美国智库传统基金会上月公布全球《经济自由度指数2020》，香港失落连续25年被评为“全球最自由经济体”的宝座，拱手让给新加坡。到了昨天，情况本来就差强人意的新闻自由指数及指数，更下跌七位，在无国界记者的年度报告中排行80，原因是“记者在示威中成警暴目标”。

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中国的新闻自由排名是第177，属于榜尾分子。最差的是北韩。报告同时提到武汉首发的新冠病毒肺炎疫情大流行，加大对新闻自由的威胁，中国及伊朗等极权政府打压传媒报道疫情资讯。

无国界记者周二公布2020年世界新闻自由指数及排名，香港排第80名，比去年下跌七位，排名是史上最低，低于蒙古、科特迪瓦及突尼西亚。该组织列明香港排名下跌原因是“记者在民主示威中所受的对待”（because of its treatment of journalists during pro-democracy demonstrations），并指出“记者在示威中成警暴目标”。

根据无国界记者的资料，香港在2002年创榜之初全球排名第18，到了2009年的排名滑落至第48，到了今天可说是每况愈下。

无国界记者公布2020年世界新闻自由度指数及排名，名单内180个国家及地区中，北欧国家挪威、芬兰、丹麦及瑞典分别名列头4位，排名垫底的国家为北韩。伊朗及中国则分别排第173位及177位。

报告指出，今次排名与部份国家打压传媒报道武汉肺疫情有直接关系，无国界记者秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）表示，部份政权利用民众对疫情的忧虑及行动力大减的前题，采取平常不可能采用的措施。中国被指隐瞒武汉肺炎疫怖，报告提到中国“维持对资讯的高度控制，在武汉肺炎这场公共衞生危机中，全球都会感受到此举带来的负面影响”；报告亦提到匈牙利国会通过法案，容许总理奥尔班（Viktor Orban）借疫情乘机扩充权力，包括可随意拘捕被指散播假消息的记者，令新闻自由受到打击。

土耳其总统埃尔多安多次被批评打压新闻自由，虽然土耳其的排名上升3位到154，但报告指这只是因为“其他国家排名下跌”，不代表新闻自由状况有正面改善，当局尤其加强对于网媒的打压，该国“比以往任何时候都要专制”；俄罗斯排名149位，报告指俄罗斯当局“利用各种方式控制互联网”，这些“中国式的做法令人忧虑”。

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