中农业部警告：要高度警惕境外非洲马瘟传入风险

非洲马瘟疫情来袭，中共农业部要求各地做好防疫准备，同时着手研发疫苗。图为新疆的汗血宝马

中国农业农村部23日表示，各地要高度警惕境外非洲马瘟传入风险，密切关注境外疫情动向，加强非洲马瘟防控知识和技术的宣传与培训，做好应急准备工作。同时，疫苗研发也已经开始。

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据新浪新闻网，中国农业农村部门，与中国动物疫病预防控制中心、中国马业协会等发出《农业农村部办公厅关于做好非洲马瘟防范工作的通知》，指疫情是非洲马瘟病毒引起的马属动物的一种急性传染病，可通过吸血昆虫叮咬传播，其症状为发烧、皮下水肿和病毒血症等；当中马最易感，病死率可高达95%。虽然中国是非洲马瘟历史无疫国，并获OIE认可，但有专家分析疫情传入中国的风险较高。

通知要求广西、云南等农业农村厅，需在边境县4个活跃的市场周边，随机採集5份马属动物血液样本；各省级畜牧兽医部门对有非洲马瘟症状的马属动物，采集5份血液样品，并请中国马业协会就会员的马匹登记等工作时，结合开展采样送检；样本将以编号、详细记录，送至中国动物衞生与流行病学中心检测分析。

另一旦发现马属动物出现非洲马瘟临床症状，或大量发病死亡等情况，应要立即隔离发病马属动物、密闭存储死亡马属动物，​​限制同群马属动物移动，採样送检，并按照要求做好疑似疫情报告，开展媒介昆虫消杀等工作。

另据财新网表示，大陆专家分析，中国已在国内检出非洲马瘟传播媒介昆虫，疫情传入中国的风险较高；中国马属动物均易感，从业人员对该病认知有限，疫情传入中国后的暴露风险高、后果和损失将非常严重。

通知要求，开展紧急监测，中国兽医药品监察所要组织开展有关非洲马瘟疫苗种毒匹配性分析，组织具备条件企业紧急生产、储备相应数量应急用疫苗。

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