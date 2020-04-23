中国今再追赠世卫3000万美元

在中国早前宣布捐款2000万美元给世界卫生组织协助抗疫后，周四又宣布增加3000万美元的现汇捐款。中国外交部发言人耿爽周四主持例行记者会时，如此宣布。

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据光华网今天报道称，中国增加对世卫捐款3000万美元。中国外交部发言人耿爽宣布，中国会增加对世卫的现汇捐款。

在中国早前宣布捐款2000万美元给世界卫生组织协助抗疫后，周四又宣布增加3000万美元的现汇捐款。

中国外交部发言人耿爽周四主持例行记者会时，作如此宣布。耿爽表示，为协助新冠肺炎疫情防控，支持发展中国家卫生体系建设等工作，中方遂决定在前期向世卫捐款现汇的基础上，增加3000万美元现汇捐款。

据联合早报说，中国外交部发言人耿爽今天（23日）宣布，中国将在此前向世卫组织捐款2000万美元的基础上，再追加3000万元现汇捐款，用以支持世卫组织开抗击冠病疫情的国际合作。

该报道称，此外，美国总统特朗普上周宣布暂停对世卫组织的赞助后，中国外交部曾回应称，中国已经向世卫组织捐款2000万元，还强调将继续向世卫组织提供力所能及的支持和帮助。

根据世卫组织资料，美国是赞助世卫组织最多资金的国家，占该组织总预算15%。

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