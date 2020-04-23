中国推2035知识产权强国战略

中国国家知识产权局局长申长雨周四称，正在抓紧制定面向2035年的知识产权强国战略纲要，目前纲要初稿已基本形成，并在一定范围内初步征求了意见，下一步将加快充实完善，并计划于今年下半年报请中央审议。

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据路透社今天报道称，中国面向2035年的知识产权强国战略纲要初稿基本形成。

据中国国家知识产权局局长申长雨周四在国新办新闻发布会上并透露，全国去年共查处商标违法案件3.2万件，假冒专利违法案件0.7万件，案值合计5.1亿元人民币；查处各类不正当竞争案件1万件，案值31.6亿元。另外，去年知识产权使用费进出口总额约410亿美元，其中出口额66亿美元，同比增长18.8%。

路透社说，知识产权保护一直是中美贸易谈判的一个焦点。中美双方此前就加强知识产权保护进行了深入讨论，在商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口等方面达成共识。

据申长雨介绍，去年全国公安机关共立案各类侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2.4万起，破案1.6万起，抓获犯罪嫌疑人2.9万名，涉案价值86.7亿元；检察机关批准逮捕涉及侵犯知识产权犯罪案件4,346件、7,430人，起诉5,433件、1.1万人。

消息说，知识产权保护在中国社会满意度提升至78.98分。

该报道说，统计显示，2018年中国专利密集型产业增加值达到10.7万亿元，占GDP的比重达到11.6%，具备了一定规模，对GDP增长的贡献率达到15.7%，

中国最高人民法院日前发布“关于全面加强知识产权司法保护的意见”，表示要加强科技创新成果和商业标志权益保护，加强商业秘密保护，并平等保护中外主体合法权利。要切实降低知识产权维权成本，大力缩短知识产权诉讼周期，并有效提高侵权赔偿数额。

最高人民法院副院长、知识产权法庭庭长罗东川周二在国新办发布会上曾介绍称，自去年初最高法知识产权法庭设立以来，共受理专利等技术类案件1,945件，审结1,433件，其中二审案件1,174件。二审案件审理周期平均为73天，比过去大大缩短。

路透社说，中国去年完成商标法修改，将恶意侵犯商标专用权的赔偿额由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下，将法定赔偿额上限从300万元提高到500万元。完成反不正当竞争法修订，进一步强化商业秘密保护。

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