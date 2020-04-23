习近平结束陕西调研 再提秦岭案并促做好六稳六保战脱贫

中共总书记近日在陕西考察强调，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，扎实做好“六稳”工作并全面落实“六保”，努力克服疫情不利影响，确保全面建成小康社会。习近平近日在陕西调研时表示，秦岭山脉是中国重要的生态安全屏障，要深刻吸取违建别墅问题教训，“自觉讲政治，对国之大者要心中有数”。习近平要求官员关注党中央在关心什么、强调什么。习近平曾6次批示解决秦岭别墅群腐败案罕遭抵制。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，习近平20日至23日在陕西考察调研，行程包括：商洛、安康、西安等地，深入自然保护区、贫困山区、社区、学校、企业等，了解秦岭生态环境保护、脱贫攻坚、复工复产等情况，并看望慰问干部群众。

该报道引述中国官方新华社说，习近平重申，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作；全面落实“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务”。

习近平强调，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。要坚定信心、保持定力，加快转变经济发展方式，把实体经济特别是制造业做实做强做优，推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资。习近平表示，要围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，突出基础性、根本性、全域性的重大改革举措，打造内陆改革开放高地。

在扶贫部分，习近平表示，要瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作，因地制宜发展区域特色产业，加快建立防止返贫监测和帮扶机制，加强易地扶贫搬迁后续扶持，多措并举巩固脱贫成果。

习近平再谈秦岭违建：要求自觉讲政治，指国之大者要有数。中共总书记习近平近日在陕西调研时表示，秦岭山脉是中国重要的生态安全屏障，要深刻吸取违建别墅问题教训，“自觉讲政治，对国之大者要心中有数”。

中共中央2014年5月下令整治秦岭违建别墅，习近平对此先后6次作出“重要指示批示”，但陕西官场不为所动，直至2018年7月，中纪委副书记徐令义两次赴陕西督导后，当地才大规模拆除问题别墅。

该报道引据新华社消息，习近平20日下午抵达商洛市柞水县，首先来到位于秦岭山脉东段的牛背梁国家级自然保护区，步行进入羚牛谷察看自然生态，称赞这里是“养在深闺人未识的天然氧吧”。

随后，习近平乘车来到海拔1700公尺的月亮垭，远眺秦岭牛背梁主峰，听取陕西省吸取秦岭北麓违建别墅问题教训、抓好生态保护等工作汇报。据习近平表示，秦岭和合南北、泽被天下，是中国的中央水塔，是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。保护好秦岭生态环境，对确保中华民族长盛不衰、实现“两个一百年”奋斗目标、实现可持续发展，具有十分重大而深远的意义。

他指出，陕西要深刻吸取秦岭违建别墅问题的教训，痛定思痛，警钟长鸣，以对党、对历史、对人民高度负责的精神，以功成不必在我的胸怀，把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置，当好秦岭生态卫士，绝不能重蹈覆辙，绝不能在历史上留下骂名。

习近平强调，“要自觉讲政治，对国之大者要心中有数，关注党中央在关心什么、强调什么”，深刻领会什么是党和国家最重要的利益、什么是最需要坚定维护的立场，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上，不能只停留在口号上。

习近平前往陕西调研后，陆媒21日起即不断推播他这次在秦岭牛背梁国家级自然保护区所说的：“秦岭违建是一个大教训，从今往后，在陕西当干部，首先要了解这个教训，切勿重蹈覆辙”。

中央社引据中国青年报评论说，一些地方官员对习近平的指示阳奉阴违，在中央批示后，大量违建别墅还在火热促销，“秦岭违建问题从表面上看是自然生态遭破坏，背后是当地政治生态遭腐蚀的严峻现实”。

该报道称，秦岭别墅拆迁后，陕西官场震荡，如时任陕西省委书记赵正永被指控迟迟不作为、上报虚假资料等，今年1月被开除党籍；西安市委前书记魏民洲、陕西前副省长冯新柱、陕西省委前秘书长钱引安、陕西省前副省长陈国强等高官也都已落马。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅