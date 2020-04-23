哈尔滨重现封闭防疫措施，并加强中俄边境新冠检测

中国境内新冠肺炎疫情整体形势日趋松缓。根据卫健委23日通报的最新统计，此前的重灾区湖北23日没有出现新增病例。但远在东北地区的黑龙江近日形势出现紧张，临近的俄罗斯目前正成为中国输入病例的最大来源。哈尔滨近日重新加强了防疫措施。

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连日来，黑龙江境内新冠病毒感染人数出现上升，不仅有本土感染病例，更有随一些中国人自俄罗斯回国而来的输入病例。哈尔滨近日一些人流聚集的场所重新陷入关闭状态。当地一名市民通过电话向本台北京常驻记者Stéphane Lagarde表示：

“哈尔滨范围内的小区，包括一些公司或写字间，或商业，像商场，这些人员比较密集的批发市场，现在也是关闭的状态。一些大型的市场，或专卖，或者稍微高端些的卖场，这些地方可能人流没有那么大，所以暂时是开放的。”

上周，哈尔滨医大一院和哈尔滨第二医院发生大规模聚集性感染病例，累计感染78人，导致第二医院瘫痪，于20日起停诊。牡丹江、绥芬河两地因疫情严重，已经封闭。当地医疗机构负担加重。

“排队就医现象是真实存在的，因为自打疫情出现之后，网上挂号不接受门诊挂号。牡丹江、绥芬河附近疫情比较严重，现在也出现有医疗团队支援绥芬河”

据法广驻京记者报道，在重新动员医疗救治机制的同时，中俄边境检测也加强，尤其是对卡车司机。他们必须每五天做一次新冠病毒检测。

哈尔滨新冠肺炎病例上升引来对当地官员的惩治措施。4月17日，包括哈尔滨市副市长在内的当地18名官员被处分问责。不过，不知道这项迅速宣布的行政问责措施能怎样阻止当地出现新病例。

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