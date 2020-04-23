国际调查中国疫责? 法国遭争抢 马克龙指现在还不是调查时候

澳大利亚与美国敦促法国支持对中国疫责进行国际调查。一位法国官员表示，法国总统马克龙对澳大利亚总理表示，现在还不是对此次冠状病毒大流行进行国际调查的时候，在寻找罪魁祸首之前，当务之急是采取一致行动。根据中国官方消息说，中国外长王毅22日与法国外长通话强调，在世卫组织问题上，应该超越意识形态等，站在全人类卫生健康角度上支持世卫组织。法国总统府坚指各方包括世卫组织都应保持透明。

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据路透社报道称，法国总统马克龙称现在还不是对新冠大流行进行国际调查的时候。一位法国官员表示，法国总统马克龙对澳大利亚总理表示，现在还不是对此次冠状病毒大流行进行国际调查的时候，在寻找罪魁祸首之前，当务之急是采取一致行动。

据一位爱丽舍宫官员周三告诉路透，“他说他同意一开始确实存在一些问题，但当务之急是团结一致，现在不是讨论这些问题的时候，同时他重申，所有各方都需要保持透明，不仅是世界卫生组织。”

路透社说，澳大利亚政府周三表示，总理莫里森昨夜与美国总统特朗普以及德国和法国领导人通话，寻求他们支持对大流行展开国际调查。

据中央社今天报道称，中国外长王毅22日与法国外长通话时强调，在世卫组织问题上，应该超越意识形态、超越社会制度、超越集团阵营、超越各自国内政治考虑，站在全人类卫生健康角度上支持世卫组织。

法国总统马克龙此前接受英国金融时报（Financial Times）专访表示，中国新冠疫情控管成效还有许多灰色地带，“我们不会天真地相信中国抗疫比较成功。我们不知道。显然有些我们不知道的事情发生”。

该报道引述中国新华社，中国国务委员兼外交部长王毅22日与法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）通电话时表示，感谢法方在中方抗击疫情困难时提供帮助，现在愿投桃报李，根据法方需要提供必要支持和帮助。这既体现国际人道主义精神，也体现两国高水准战略伙伴关系。

据王毅指出，中国国家主席习近平珍视与马克龙建立起来的互信与友谊。中方欣赏法国独立自主的外交风格，尤其是坚持多边主义的外交理念。中方也乐见法国在当前国际事务中，发挥更加积极和重要作用。

他强调，世界卫生组织是协调推进全球抗击疫情的核心力量，在帮助非洲等发展中国家应对疫情方面更是不可或缺。现在对世卫组织应该鼓劲，而不是泄劲，应该支持，而不是拆台。

据中国官方消息说，勒德里安回应感谢中方协助法方在中国采购急需的医疗物资。法方调动民航飞机在中法之间搭建“空中桥梁”，目前运转总体良好。中国官方消息还指勒德里安表示，马克龙与习近平通话时，就两国深化医疗卫生合作达成重要共识，法方愿与中方一道采取措施，落实有关共识。

中国官方消息指勒德里安说，法方呼吁各国团结共同抗击疫情。法中两国对于世卫组织作用的看法完全一致，都支持世卫组织发挥作用，反对利用疫情对特定国家进行污名化。中国官方消息称，双方还就如何推动联合国安理会常任理事国为促进全球抗疫加强合作深入交换了意见。

中央社说，据此前消息，中国驻法大使馆企图在法国推动大外宣，夸耀中国抗疫模式并批评西方国家处理不当。勒德里安14日召见中国驻法大使卢沙野，表达对中国近日相关言行的不满。

消息没有提及王毅与勒德里安电话是否讨论了国际威胁中国疫情追责事宜。

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