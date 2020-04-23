孙杨传入选奥运集训 12小时后遭删除

中国游泳运动员孙杨早前被国际体育仲裁法庭（CAS）重罚停赛8年，不过这位中国游泳巨星照样入选国家游泳队的奥运集训名单，与一众队友在浙江进行训练。不过，中国泳协在今日（23日）随即发声明表示，由于孙杨已在禁赛期间，所以该份名单即时作废。

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据香港01今天报道称，孙杨禁赛疑云下入选奥运集训名单，12小时后名单作废。

中国游泳名将孙杨在两年前拒绝突击药检，并疑毁坏血液样本瓶，被世界运动反禁药机构（WADA）上告国际体育仲裁法庭，结果被重罚停赛8年，随时断送其职业生涯。孙杨一直坚持自己是清白，并向瑞士联邦最高法院提出上诉，但他的律师团队却以“保密”为由回应，令外界难以知晓实际情况，加上新型冠状病毒疫情爆发下欧洲陷入瘫痪，上诉一事至今仍然未有结果。

该报道称，网上流传一张由“国家体育总局游泳运动管理中心”的通知，公布入选国家游泳队的17人东京奥运集训名单，受禁赛风波困扰的孙杨同样榜上有名，在4月1日至6月30日期间在他的家乡浙江集训。不过，中国泳协在12个小时后发声明，表示因孙杨由国际体育仲裁法庭宣判后，即使正在等候上诉，但已经在禁赛期间，所以早前发布的名单作废。

据中国的游泳专项记者冯旭，早前接受中央电视台的节目访问，向外界表示孙杨的近况，“孙杨上诉一事因疫情影响而被延后，现时继续等待瑞士方面的消息。孙杨十多年每天的训练，难以一时三刻便停下来，而以他的性格而言，只要仍然有机会，他仍会全力以赴训练。”

该报道引据中国内媒《北京青年报》今天（23日）上午在报道中披露一份由国家体育总局游泳运动管理中心下发的“游泳字〔2020〕49号文”通知，当中公布入选国家游泳队的17人东京奥运集训名单，受禁赛风波困扰的孙杨名列在其中，获安排与同为国家游泳队教练朱志根指导的其他队员在浙江集训。

不过，中国游泳协会中午在官网发表声明，表示上述通知已作废，原因是孙杨处于禁赛期。

协会在声明中解释，根据《世界反禁药条例》，自国际体育仲裁法庭裁决之日起，孙杨已处于禁赛期，上诉期间不影响裁决执行，前期下发的通知作废。

据该报道说，其实在周三（22日）晚，央视体育频道在介绍中国游泳队的奥运备战情况时，就有透露因为疫情影响，孙杨的上诉被推迟，还在等瑞士方面的消息，并且孙杨已不在中国游泳队的2020东京奥运备战名单之中。

国际体育仲裁法庭2月28日就世界反兴奋剂机构（WADA）起诉孙杨和国际泳联一案裁决，孙杨被禁赛8年。孙杨随后提出上诉，目前等待上诉结果。不过，自从新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延后，瑞士亦于上月20日实施紧急状态法，瑞士联邦最高法院原定于3月25日后的所有上诉案件，都将重新规划日期执行，当中亦包括孙杨就国际体育仲裁法庭裁决禁赛8年的上诉。

该报道称，针对孙杨因抗检被禁赛8年，最高人民检察院机关报《检察日报》早前评论称：“孙杨不配合药检取样的决定是错误的。其原因可能有二，第一是无知；第二是无视。国际体育领域的仲裁、调查、裁决等机构还是比较公正的。”

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