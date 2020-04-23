彭佩奥称赞中国支援口罩 但坚持要去查武汉病毒研究所

美国国务卿蓬佩奥周三再次抨击北京方面处理冠状病毒疫情的做法，指责其利用疫情欺负邻国，不过他对中国提供基本医疗物资表示欢迎。蓬佩奥还催促中国允许考察人员进入涉及敏感议题的实验室，并对中国这些实验室的安全表达忧心。

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据路透社报道，美国务卿蓬佩奥再次就新冠疫情抨击北京，但赞赏中国提供医疗物资。蓬佩奥在美国国务院的一次新闻发布会上发表讲话时，还指责北京方面隐瞒了病毒能够人际传播的情况“一个月直到病毒传播到中国的每一个省份”。

特朗普政府对中国处理冠状病毒疫情的方式提出了批评。据路透统计，这场去年年底在武汉爆发，现在已发展成为一场全球大流行的疾病，导致近18万人死亡，其中包括逾4.5万美国人。

援引世界卫生组织2007年实施的规定，蓬佩奥说:“我们坚信，中国共产党没有及时向世界卫生组织报告新冠病毒疫情。”彭佩奥说，即便在北京向世卫组织通报了疫情后，“该国也没有分享所有信息。相反，掩盖了这种疾病的危险性。”

该报道称，美国总统特朗普上周暂停了美国对世界卫生组织的资助，指责世卫组织宣扬中国有关新冠病毒疫情的“虚假信息”，后者对此予以否认，中国则称其对病毒的传播一直持透明和公开的态度。

据蓬佩奥表示，世卫组织总干事谭德塞未能利用自己的职权，将一个成员国未能遵守新规的情况“公诸于众”。他说，世界卫生组织有义务确保武汉的病毒实验室遵守安全标准，其总干事“对不遵守标准的国家有巨大的权力”。据蓬佩奥重申，中国利用世界关注新冠大流行的时机，以“挑衅行为”侵蚀香港的自治权，对台湾施加军事压力，并要挟南中国海的邻国。彭佩奥说，“美国强烈反对中国的欺凌行为，我们希望其他国家追究他们的责任。” 据蓬佩奥表示，他将在周三晚些时候与东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations，简称东盟)外长通话。

路透社说，尽管随着疫情的恶化，特朗普政府加大了对中国的批评，但这场危机暴露出美国在基本医疗物资上对中国的依赖。

在被问及最近有关中国囤积医疗物资的报道时，蓬佩奥表示:“好消息是，我们看到中国提供了这些资源，有时这些物资来自在华美国公司，但我们取得了成功。我们对此表示赞赏。“据彭佩奥“我们期待中国继续履行合同义务和国际义务，向我们提供援助，并以符合所有国际贸易规则的方式，向我们出售这些商品。”

据法新社消息说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球大流行之际，美国国务卿蓬佩奥星期三催促中国允许考察人员进入涉及敏感议题的实验室，并对中国这些实验室的安全表达忧心。蓬佩奥之前已拒绝排除致命病毒是从武汉一家实验室外泄出来的可能性。

法新社说，中国则竭力否认相关说法。

蓬佩奥告诉记者：「你们得记住，中国境内这些实验室仍在运作，这些实验室里面正在研究复杂的病原体，不只是中国科学院武汉病毒研究所而已。」据彭佩奥说，「用安全可靠的方式处理这些材料，防止意外外泄，这很重要。」

蓬佩奥并举核子设施为例，指全球为了确保安全，会对其严加检视。

该报道称，另外，蓬佩奥也再度关切中国未分享最初发现的病毒样本。科学界称引起COVID-19的病毒为SARS-CoV-2。蓬佩奥说：「我们还没取得病毒样本。全球也没有管道进入相关设施，或其他位于武汉可能的病毒初始来源地。」

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