港媒传中国高层躲避新冠病毒秘地是玉泉山

位于北京的中南海是包括中国国家主席习近平在内的7名政治局常委和前国家领导人及其家属的集体居住地和领导层的办公地。包括公务员和服务人员在内，居住在中南海的人员达数千人。据香港媒体透露，中国领导层部分人员曾离开中南海，前往位于北京郊区的玉泉山躲避疫情。

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据朝鲜日报今天报道，中国领导层曾前往玉泉山躲避新冠肺炎？香港《明报》近日报道称，中国领导层部分人员曾离开中南海，前往位于北京郊区的玉泉山躲避疫情。该报道虽尚未得到证实，但中国政府目前并未予以否认。那么玉泉山究竟是什么地方，会被指为中国领导层的避难之地。

该报道说，清朝皇帝的别宫位于玉泉山，是皇帝出宫时经常暂住的地方。近代，玉泉山被开发成为中国领导层不便住在中南海或者休养时使用的第二办公空间。山上具备高级宿舍和便利设施，另有种植有机蔬菜的规模达40万平方的“香山农场”。与京西酒店（军队高层专用酒店）、中南海合称“北京三大禁区”，保安森严。

玉泉山还是中国面临危机状况时领导层聚首的地方。1976年10月6日，逮捕主导文化大革命的“四人帮”时，指挥逮捕工作的极少数领导层在这里的9号楼彻夜举行了对策会议。

朝鲜日报引述另有主张称，玉泉山上有秘密通道，可以让中国领导层逃离北京城。服务器位于美国的中文圈媒体看中国报道称：“玉泉山上有一条长20公里的秘密通道，直通停放直升飞机的空军基地。”

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