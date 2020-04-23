港媒称中国确诊被大幅低估或因染疫界定一改再改

中国公布的武汉肺炎确诊病例数一再被质疑，香港媒体今指，香港大学公共卫生学院的研究发现，若疫情初始中国判定确诊病例即采用较广泛的界定，2月中的实际确诊数应4倍于官方公布的数字。

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据中央社今天报道称，染疫界定一改再改，港媒指中国确诊被大幅低估。

中国公布的新冠肺炎确诊病例数一再被质疑，据香港媒体报道，香港大学公共卫生学院的研究发现，若疫情初始中国判定确诊病例即采用较广泛的界定，2月中的实际确诊数应4倍于官方公布的数字。根据香港南华早报（South China Morning Post, SCMP）说，医学期刊“刺胳针”（The Lancet）21日刊登香港大学公共卫生学院研究团队的研究报告指出，若中国在2月初采用的确诊病例界定一体适用于整个疫情，截至2月20日止，实际的确诊病例数可能高达23万2000例而非官方公布的约5万5000例。

该报道说，香港大学据此研判，另考量轻微和无症状感染者，甚至最广泛病例界定情况下的可能漏检，真实的确诊数有可能更高。据该报指出，由香港大学公卫学院助理教授吴蓬（Peng Wu）领导的研究团队，检视自去年12月疫情重灾区中国华中地区武汉市爆发疫情后，中国政府运用各种界定确诊病例的方式。

该报说，中国至今已发布7套版本的武汉肺炎诊疗方案，并随着疫情的变化，调整分类确诊病例的方法，以致研究团队发现，不同的界定标准使确诊数大不同。该报道指出，中国在2月5日发布第5版的诊疗方案，有关确诊界定增加临床诊断，而不再只是依赖普遍使用的病毒核酸检测，导致中国确诊病例暴增，2月17日完稿的第6版，有关确诊的界定又拿掉了临床诊断。

根据中国国家卫生健康委员会发布的疫情通报，截至2月20日午夜，全中国的确诊病例数是5万4965例，不过南华早报的报导说，香港大学公卫学院的研究发现，若采用诊疗方案第5版界定的方法估算，当时中国确诊病例可能高达23万2000。南早说，这份报告的共同撰著人，香港大学公共卫生学院教授高林（Benjamin Cowling）与香港大学医学院院长梁卓伟表示：“各版本诊疗方案当中界定病例方法的改变，经我们估算被认定的确诊病例增幅各异。”

据该报指出，研究团队发现：“从第1版至第2版确诊增加了7.1倍，从第2版至第4版增加了2.8倍，从第4版至第5版增加了4.2倍。”香港大学公卫学院的这项研究建议，没有足够检测器材的国家，界定确诊病例的方法应纳入临床诊断，以便更完善评估确诊人数与制定更佳的公卫因应措施。

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