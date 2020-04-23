澳大利亚喊话世卫成员国 促支持新冠病毒大流行展开国际调查

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)周四23日表示，世界卫生组织(WHO)的所有成员国都应支持对新冠病毒大流行开展独立的调查。路透社说，这可能进一步加剧澳大利亚与中国的紧张关系。

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据路透社今天报道称，澳大利亚呼吁WHO成员支持就新冠病毒大流行展开国际调查。

该报道称，针对北京当局处理疫情的情况，澳大利亚已成为最有力的批评者之一，莫里森敦促几位世界领导人支持对疫情的起源及扩散开展国际调查。

北京强烈反对上述调查呼吁，称这是以美国为主的针对中国的抹黑炒作。中方已多次强调，新冠病毒源头问题是严肃的科学问题，应该由科学家们和医学专家们去研究。

但是莫里森表示，WHO的所有成员都应有义务参与检讨。

据澳大利亚总理莫里森对记者表示，“如果要成为WHO这种组织的成员，就应该担负起相关的责任和义务，”莫里森对记者还表示，“在病毒问题上，我们希望世界变得更加安全...我希望其他所有国家，不管是中国或者其他任何国家，都将此作为目标。”

消息说，根据路透社计算，新冠病毒疫情已经导致全球约260万人感染，逾18万人死亡。

该报道称，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但近年来两国间的外交关系出现波折。澳大利亚要求对疫情展开调查的呼声将得到美国政府的支持。美国一直批评中国和WHO在应对疫情方面的表现，并已暂停对WHO的资金支持。

路透社说，法国和英国已表示，现在是对抗病毒的时候，而不是追究责任。

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