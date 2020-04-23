澳大利亚总理呼吁要让世卫组织拥有类似联合国武器调查员之权力

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）23日呼吁要让世界卫生组织（WHO）拥有类似联合国武器调查员的权力，应该准许世卫专家进入遭受病毒肆虐的国家，以协助避免未来爆发新一波大流行。本周以来，莫里森已数度在电话中与数名世界领袖提及这一建议。

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法新社报导，莫里森说，世卫成员国应须准许独立卫生调查员入境调查新病毒疫情，让这些人员像“武器调查员”一样，迅速动员并进行评估，可以有助于拯救人命。

莫里森还认为要以此作为成为会员条件，他说：“如果你要成为像世卫这类组织的成员，就应有会员的义务和责任。”

澳洲人报（The Australian）指出，具有所谓“武器调查员”授权级别的监察员最主要特点是，不需要被调查国家邀请，就有权进入有关国家展开调查，这有别于世卫现有的监察机制。目前世卫是要被调查国先提出邀请，监察员才有可能获授权入境展开调查。

坎培拉当局还呼吁国际调查冠状病毒疫情源头，澳大利亚总理莫里森23日强调他的论点说：所有世卫会员国都有义务参与调查。

据报道，法国与英国都表示，现在是对抗病毒、不是追究过错的时候。中国则指控澳大利亚国会议员是在听从美国指示行事。中澳关系因此出现新的紧张点。

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