访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
澳大利亚

澳大利亚总理呼吁要让世卫组织拥有类似联合国武器调查员之权力

发表时间：

El primer ministro Scott Morrison, durante una rueda de prensa en el Parlamento de Australia, el 22 de marzo de 2020 en Canberra
El primer ministro Scott Morrison, durante una rueda de prensa en el Parlamento de Australia, el 22 de marzo de 2020 en Canberra AFP
作者： 肖曼

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）23日呼吁要让世界卫生组织（WHO）拥有类似联合国武器调查员的权力，应该准许世卫专家进入遭受病毒肆虐的国家，以协助避免未来爆发新一波大流行。本周以来，莫里森已数度在电话中与数名世界领袖提及这一建议。

广告

法新社报导，莫里森说，世卫成员国应须准许独立卫生调查员入境调查新病毒疫情，让这些人员像“武器调查员”一样，迅速动员并进行评估，可以有助于拯救人命。

莫里森还认为要以此作为成为会员条件，他说：“如果你要成为像世卫这类组织的成员，就应有会员的义务和责任。”

澳洲人报（The Australian）指出，具有所谓“武器调查员”授权级别的监察员最主要特点是，不需要被调查国家邀请，就有权进入有关国家展开调查，这有别于世卫现有的监察机制。目前世卫是要被调查国先提出邀请，监察员才有可能获授权入境展开调查。

坎培拉当局还呼吁国际调查冠状病毒疫情源头，澳大利亚总理莫里森23日强调他的论点说：所有世卫会员国都有义务参与调查。

据报道，法国与英国都表示，现在是对抗病毒、不是追究过错的时候。中国则指控澳大利亚国会议员是在听从美国指示行事。中澳关系因此出现新的紧张点。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。