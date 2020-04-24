世卫启动国际合作加快应对新冠病毒

法德等多个国家及卫生组织领导人周五承诺，将共同努力，加快新冠病毒新疫苗的开发和生产以及针对这一病毒的检测和治疗，并确保全球范围内的公平获取。

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这项生命的全称是“支持全球合作以加速2019冠状病毒工具的开发、生产和公平获取”，声明的发布仪式由世界卫生组织、法国总统、欧盟委员会主席和比尔及梅林达·盖茨基金会共同主办。联合国秘书长古特雷斯、非盟委员会主席、20国集团主席、法国、南非、德国、越南、意大利、西班牙和马来西亚等国家领导人都通过视频形式在会议上发表了讲话。

世卫组织总干事谭德塞表示：“我们只有团结，才能阻止2019冠状病毒的传播。各国、卫生合作伙伴、制造商和私营部门必须共同行动，确保科学和研究成果惠及所有人。”他在视频会议上宣布, 世卫与其全球合作伙伴共同启动这项国际合作计划，集合多个组织和公私部门的联合力量，应对本次病毒大流行。

世卫表示，自今年1月以来，世卫组织一直与来自数百家机构的研究人员合作，开发和测试疫苗，对创新性试验设计的检测方法和监管方法加以标准化，并确定候选疫苗的优先标准。世卫组织有资格预审的诊断方法正在世界各地使用，更多的正在筹备之中。它正在协调一项全球试验，以评估针对2019冠状病毒的四种疗法的安全性和有效性。

包括法国总统马克龙和德国总理默克尔及欧盟委员会主席冯德莱恩等欧洲领导人也都参与发布世卫计划。

法新社说，但作为新冠病毒疫情始发的中国及疫情最严重的美国都没有参加。 美国驻日内瓦联合国代表团发言人周五回覆路透社询问时表示，美方不会参加这项计划。 这名发言人透过电子邮件表示：“美国官方不会参与，但我们期待进一步了解这项计划，以协助国际合作尽快研发出新冠病毒疾病的疫苗”。

美国曾是世卫最大资助国，但美国总统特朗普已宣布将暂停向世卫提供资金。

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