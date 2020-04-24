中国国务院扶贫办：脱贫攻坚目标任务今年定能如期实现

中国国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波在周五表示，截至2019年底，中国已经有9300万贫困人口实现了脱贫，占到全部贫困人口的97%。另就今年是决战脱贫攻坚的收官之年，疫情冲击下任务还能按时完成吗？陈洪波则回应指，坚信脱贫攻坚的目标任务一定能够如期实现。

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中国国务院联防联控机制当天召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。陈洪波在会上介绍称，截至2019年底，中国已经有9300万贫困人口实现了脱贫，占到全部贫困人口的97%。他提及，脱贫人口中，因为种种原因出现一些返贫，那是客观存在的，也是正常的。陈洪波指，近年来，返贫的人数逐年下降，反映了脱贫的质量在提高。为了更好地防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫，国务院扶贫办建立了防止返贫监测和帮扶机制。

陈洪波说，“去年底，我们已经对建档立卡的已脱贫但不稳定户，还有收入略高于扶贫标准的边缘户进行了摸底，分别是近200万人、近300万人。” 他指，2020年以来，受疫情影响，可能会进一步增多。近期国务院扶贫办正在指导各地将两类监测对象进一步核实，将之纳入全国扶贫开发信息系统，实施动态管理。

陈洪波坦言，突如其来的新冠肺炎疫情确实给脱贫攻坚工作带来了新的挑战，主要是给贫困人口产业、就业、扶贫项目、帮扶工作4个方面带来了不利的影响。他介绍称，目前从总的情况来看，832个贫困县全部是低风险地区，建档立卡贫困人口新冠肺炎患者已经全部清零。

针对今年是中国官方拟定的决战脱贫攻坚的收官之年，疫情冲击下任务还能按时完成吗？陈洪波回应称，坚信脱贫攻坚的目标任务一定能够如期实现。他还特意谈到，湖北是新冠肺炎疫情最严重的地区，疫情对湖北的经济社会发展和脱贫攻坚带来了较大的影响。他表示，国家将继续加大支持湖北脱贫攻坚力度，确保湖北如期完成脱贫攻坚目标任务。

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