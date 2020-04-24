中国首次控告外籍华裔介入香港事务危害国家安全

一名中美洲国家贝里斯（Belize）国籍的华裔商人，成为首个因为介入香港事务危害国家安全而被中国当局起诉的外国人。根据广州日报24日报道，这名华裔商人去年11月在广州被捕，广州国安局最近完结对该名商人的调查后，正式对他起诉。

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报道引述国家安全机关指出，2020年4月23日，广州市国家安全局侦查终结名叫李亨利的商人资助危害国家安全犯罪活动案，依法移送广州市人民检察院审查起诉。

报道指，国家安全机关侦查证实，犯罪嫌疑人李亨利（外文名：Lee Henley HuXiang）长期向在美敌对分子提供大量资金，勾结境外反华势力插手香港事务，资助实施危害中国国家安全的犯罪活动。

这是首次有外籍华裔因介入香港事务而被起诉危害国家安全罪名。

李亨利11月在广州被捕，当时南方日报报道，他是一个在中国居住的贝里斯商人，向敌对分子提供资金，危害国家安全。他同时被指控支持香港动乱的活动。

贝里斯又称伯利兹，前身为英属宏都拉斯，是中美洲东海岸的一个独立国家，人口约41万，领土长约290公里，宽约110公里，是中美洲唯一没有太平洋海岸线的国家。

贝里斯是加勒比共同体、拉丁美洲和加勒比国家共同体以及中美洲一体化体系的成员，属于大英国协国家，英国女王伊莉莎白二世是其君主和国家元首。

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