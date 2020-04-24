北京医疗专家小组紧急赴平壤 金正恩病危？

金正恩最信任的妹妹，在权力顶层快速高升的金与正。

路透社独家消息，路透社从三位知情人士那里获悉，北京派遣一个专家医疗小组为朝鲜最高领导人金正恩健康提供咨询。但是此举并不能立即显示金正恩的健康状况到了什么地步。

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多家美国和南韩媒体周二报道，金正恩在做了心血管手术后状况危急，但这一信息受到北京和韩国官方的质疑。朝鲜媒体对此一直一言不发。

特朗普周四称，以上有关金正恩病情严重的传言都是假新闻，但特朗普并没有说他是否与朝鲜的代表有联系。

两个消息来源对路透社表示，北京专家小组由中国中联部高级官员率领，周四离开北京前往朝鲜，中联部是中共主要的负责与朝鲜两党关系的部门。

暂时无法从中联部得到任何具体的消息，中国外交部对路透社的询问也没有作任何回答。

一个韩国消息来源周五告诉路透社，他们获得的情报显示，金正恩仍活着，很快就会公开露面。这一提供消息的人称，他对金正恩目前的健康状况及中国牵涉多深不发表任何评论。

根据一名接近美国情报机构的代表称，金正恩健康一直存在问题，但目前并不能得出金正恩病情非常严重，或者未来已无法出现在公众场合的结论。

一位美国国务院发言人对记者的询问称，无可奉告。星期四，福克斯新闻在特朗普发表有关金正恩健康的评论后询问国务卿蓬佩奥，蓬佩奥表示没有任何信息可以分享，但他表示美国严密地注视着一切。

朝鲜是世界上少数极其孤立的国家之一，其领导人健康状况被视为国家安全的最高机密。

路透社表示，无法独立地证实金正恩的健康状况，以及目前他所在的地方。

朝鲜官媒有关金正恩的报道的最后日期是4月11日，亦未报道4月15日金正恩未能出席纪念其祖父金日成的诞辰活动的消息。自那时起，有关金正恩病入膏肓的消息疯传。

金正恩现年36岁，过去已经有过从官方报告中消失的情形。2014年，金正恩从官方电视消失近一个月，后来，电视播出了他跛脚行走的图像。

北京是平壤的主要盟邦，也是平壤经济的救星。朝鲜一直因发展核武而处于联合国制裁之下。

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