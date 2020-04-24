建议研究注射消毒剂　白宫：传媒错误表述特朗普言论

在美国总统特朗普提出建议“研究将消毒剂注入人体杀死病毒”后，各国医生及卫生领域专家纷纷警告“切勿喝下或注射消毒剂”。不过，特朗普随后更正表示，那仅是个“玩笑话”，白宫也指媒体错误表示了特朗普的建议。而美国的新冠病毒确诊超过88万例，死亡总数突破5万人。

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白宫新闻秘书麦肯纳尼周五发表声明，指责传媒错误表述了特朗普建议研究将消毒剂注入人体的言论。麦肯纳尼强调，特朗普在记者会上一再重申，国民应征询医生治疗新型肺炎的意见，他认为，媒体只是毫无责任地扭曲特朗普的意思，制造负面的新闻头条。

特朗普此前在白宫抗疫记者会上建议，研究将消毒剂注入人体，能否作为治疗新型肺炎的手段。特朗普在每日媒体简报会上说，科学家应该研究，把紫外线或消毒剂引入到染疫患者体内是否有助于治治愈疾病。

特朗普的言论受医护界、卫生专家，及消毒剂生产厂家的猛烈批评。英国东安格利亚大学（University of East Anglia）医学教授韩特（Paul Hunter）说：“这是非常危险和愚蠢的建议”。韩特表示：“在注射消毒剂后，你就不会死于新冠病毒了，不过原因 只在于你可能会因注射而死”。

生产家用消毒剂的英国消费用品大厂利洁时公司（Reckitt Benckiser）也发表声明，警告民众不要吃下或注射他们的产品。英国卫生部的官员也警告说，不能自行注射任何试剂。

美国的新冠病毒确诊超过88万例，死亡总数突破5万人。 美国的新冠病毒每日死亡人数急升，部分原因是疑似死于新冠病毒的病例也计入确诊死亡病例。疫情最严重的纽约州在过去24小时有422人死亡，是自3月31日以来最少。累计超过1万6千人死亡，留医人数缓慢下降。

虽然全美的确诊和死亡病例持续上升，但部分州份包括佐治亚，阿拉斯加和俄克拉荷马，周五起容许发廊，保龄球场和其他商业重开。

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