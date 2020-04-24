政制局新官曾国卫称习近平瓷照纯属布置不用过分解读

香港网络广传曾国卫不久前接受传媒访问时的照片，照片中他的办公室当眼处置放了习近平的瓷照。

香港政坛人士大换班，其中最令人瞩目的是从入境处处长一职晋升政制及内地事务局局长的曾国卫，他的办公室当眼处放置中共总书记习近平的瓷照，更成为众人的话题，不过他23日告诉记者：“这纯粹是我办公室的布置，大家无需就此过分解读。”

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事实上，曾国卫在升官之后面对记者敏感的问题，大多都以“无需过分解读”、或“无需过分猜测”、或“这是无可厚非”来回应。

针对记者询问中联办到底是否受到基本法第22条所规管这个问题，曾回答称，有关基本法第22条的问题，行政长官林郑月和前任局长聂德权已有详细的讲述，他说，两办是代表中央处理香港事务的机构，绝对有权、有责去审视基本法和一国两制是否在香港顺利实施，“在这情况下，两办就此发出声明和意见，绝对是无可厚非的”。

记者再追问网上有很多讨论指他于办公室内摆放习近平的纪念盘（瓷照），有人认为这是一种表忠的方式，又问他会否把此纪念盘移放到新的办公室，他说：“至于你问及习近平的纪念盘，这纯粹是我办公室的布置，大家无需就此过分解读。 ”

有记者问他过去给外界的印象与建制派人士特别友好，但却冷淡应对民主派人士，会否形成一个偏颇的印象，他说：“我认为这也涉及过分的猜测。郑泳舜是立法会议员（民建联），我在日本进行行动期间遇到他，继而打招呼而已。如果我碰到其他政党的议员而我又认识的话，我同样会跟他打招呼，我认为大家无需就此作过分的猜测。”

对于外界认为他在上任之后将对民主派更为强硬，甚至有更多民主派候选人将会被DQ（取消资格），他回应说：“这纯粹是一种阴谋论。”他说，决定是否DQ一名候选人，一切都是依法办事的。若该名人士是符合候选人的条件的话，他为何会被DQ呢？若该名人士是拥护基本法和支持（应为“效忠”）特区的话，这绝对是没有问题的，“我们一向都是依法办事”。

在去年年底的区议会选举时，只有黄之锋一个民主派的候选人人被DQ，结果民主派以压倒性的姿态击败建制派，据了解，建制派对时任政制及内地事务局局长的聂德权表示相当的不满。

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