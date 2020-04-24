日本官房长官谈特朗普否定金正恩“病危说”

日本官方长官菅义伟在日本时间24日的记者会见中，对于美国总统特朗普针对美国CNN电视台报道的朝鲜劳动党委员长金正恩“病危说”，指CNN电视台的报道为“误报”一事指出：正在与包括美国在内的相关各国进行联络，不想对此事一一进行评论。

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在被问及是否知道特朗普的发言时菅义伟指出：当然知道。他指出：我国也对围绕朝鲜的动向非常关心，平时也在积极收集情报。

菅义伟指出：安倍晋三政权把解决绑架日本人问题作为最重要的课题加以对处，不管朝鲜方面的动向如何，尽全力解决这个问题的方针不会改变。

美国总统特朗普在23日指出：（病危说）是误报，我和金委员长关系良好，愿他平安无事。

有关金正恩的“病危说”，特朗普指出：我听说那是根据旧的信息报道的。

当记者问：您和朝鲜方面取得联系加以确认了吗？特朗普指出：我不想说。

而据韩国《东亚日报》报道：据美国政府相关人士说,金委员长从上周在东部的元山逗留，我们得到了他4月15日到20日，没有坐轮椅，自己走路的消息。

至于他离开平壤的理由，有消息称：可能是因为亲信感染了冠状病毒。

而韩国统一部副发言人曹惠实（音）24日在例行记者会上指出：昨天国家安全保障会议（NSC）常务委员会也讨论了最近朝鲜的动向，我们再一次强调，朝鲜内部没有异常的动向。

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