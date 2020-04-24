法国卫生总署警告新冠病毒流行仍处“高位” 英国死亡人数迫近2万

英国新冠病毒医院单日死亡684例有所增加，累计死亡人数迫近2万；而在法国新冠病毒累计死亡达2万2245例。法国卫生总署署长萨洛蒙周五警告：病毒流行仍处于“高位”，法疫情国依然严峻，不可掉以轻心。

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萨洛蒙周五通报，全法医院新冠病毒死亡累计达1万3852例，24小时新增305例，老人院及其他机构死亡累计8393例，新增84例。萨洛蒙强调，目前病du流行延仍处于“高位”，法国疫情依然严峻。不过，入院及重症患者连续16天称下降趋势。重症病患人数首次降至5000以下，周五又减少183人，总数是4870例。萨洛蒙称，这是医疗系统疫情减缓压力的一个重要指标，不过，他强调不能掉以轻心，因为疫情并未结束。

萨洛蒙还表示，目前全法检测已达到每天4万次。 英国单日新增死亡又有所增加为684例，累计死亡1万9506例，逼近2万大关。

据英国卫生部周五通报，英国累计确诊达14万3464例，新增5386例，英国成为欧洲疫情严重国家之一。英国政府通报的死亡病例并不包括老人院的数字，英国老人院估计死亡达数千人。

英国首相约翰逊自4月21日出院后一直居家调养。约翰逊因感染新冠病毒曾一度在重症监护室治疗。英国卫生大臣汉库克周五表示，约翰逊“身体状况非常好”。但他没有证实“天空新闻”（Sky News)有关约翰逊复出工作的消息，该消息指约翰逊将在下周一重返工作。他表示，在约翰逊的医生同意后，首相将重返岗位，但目前医生们仍未作出决定。

英国政府星期四宣布，任何必要的工作人员或出现症状的家庭成员都可以在网上预约进行新冠病毒检测。网站周五开始运作后不足3小时，由于太多人上网预约，导致网址关闭，其后重开，但当日的1万6000个名额已满。 英国政府这项计划目标是要在本底能够每日进行10万病毒检测，以便政府评估疫情实况，作为调整居家措施的依据。目前的禁令有效到5月7日。

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