王全璋：虽有恐惧 但也要坚持争取与家人团聚

人权律师王全璋出狱后立刻被隔离在济南防疫，隔离期满后也未获准前往北京家中。但他表示，虽然目前因害怕不敢多言，但他将坚持斗争，争取和家人团聚。

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王全璋在经过近五年的监禁后，四月初被释放出狱，尽管他的妻儿都在北京，他却被警方送到济南老家进行隔离。在与法新社进行的一个远距离采访中，王全璋表示，政府利用疫情作为借口限制他的人身自由。在济南的14天隔离期满后，尽管五次新冠病毒检测均呈阴性，但他依然没有获得自由，不被允许到距离400公里以外的北京。他说，他不能接受不可以和家人团聚的现实，他要斗争。

言论自由受到限制 感谢外国支持

王全璋在国外的一些支持者曾谴责监狱对他实施“酷刑”。他在法新社的采访中拒绝透露被关押期间的条件。他说，他的言论自由有限度，尽管很多人问他此类问题，但他真的不能回答，他害怕，因为之前曾被指控泄密。

法新社报道，王律师称自己血压高，体力很难从狱中的经历恢复过来，走一小段路都会气喘。他曾经以为自己的身体可能很快就恢复，但现在已经意识到现实并非如此，他感到没有精力。

王全璋2015年在“709大抓捕事件”被政府抓走后，杳无音讯超过一千天（4年9个月又13天），成为“709案最后一人”。他的妻子李文足期间四处奔走，取得国际社会的关注，2018年，德国总理默克尔访华期间，曾与李文足见面。

王全璋告诉法新社，对外国的支持特别感动，并表示感谢。这些支持给了他的妻子和家人安慰和鼓励，让他们能够度过这几年艰难的岁月。他说，可能也是有了这些支持，他才得以有更多的安全和更好的身体状况。

人在北京的李文足说她自己不愿去济南，因为有和丈夫一起被监视居住的风险。她认为，当局之所以不让王全璋回北京，原因是他们担心他在狱中受到的折磨将大白于天下。

警方：剥夺政治权利亦算是服刑

王全璋周一获准首次见了他的律师谢阳，周二见到了姐姐王全秀，被收走的手机也被归还。李文足的贴文中显示，王全秀曾到济南章丘区圣井派出所查问是谁禁止王全璋返回北京，一名自称是警察的便衣人员表示，不准王全璋返回北京有很多原因，在北京不利他改造，剥夺政治权利亦算是服刑，又表示派出所亦不愿意见到王全璋到济南，因为会带来麻烦。

美国国务院周一呼吁中国让王律师恢复行动自由，让他可以到北京见家人，但北京回应称拒绝拒绝外国干涉中国内政。

王全璋是2015年和其他200多位人权捍卫者在709大逮捕中被捕，在被监禁超过以前天后，2019年1月28日上午，天津市第二中级人民法院宣判王全璋颠覆国家政权案，认定王全璋犯颠覆国家政权罪，判处其有期徒刑四年六个月，剥夺政治权利五年，2020年4月5日清晨出狱他也是这些人中最后一位获得释放的。

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