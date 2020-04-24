王小洪卸任北京市公安局局长

中国大陆《新京报》4月24日报道指，北京市十五届人大常委会第二十一次会议免去王小洪北京市公安局局长职务。同样在当天被宣布免去职务的还包括北京市监察委员会副主任杨逸铮。

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据悉，王小洪现任中国公安部分管日常工作的副部长（正部长级）。报道指，1957年出生的王小洪，工作生涯的前40年都在福建度过，本身就是福建人的他从知青、工人，在福建一直做到厦门市副市长、公安局局长。2013年8月，王小洪调到河南省，任省长助理、省政府党组成员，省公安厅厅长、党委书记，2014年12月升任河南省副省长，并继续担任省公安厅厅长、党委书记。

报道称，在河南期间，王小洪直接指挥捣毁了“皇家一号”，郑州市公安局包括副局长周廷欣在内的8名民警因涉郑州“皇家一号”案，被相关部门调查。2015年3月，王小洪被调任北京市副市长、市公安局局长。在他之前任北京市公安局副局长的傅政华，当时已经任公安部副部长近两年。二人都以捣毁“背景极深”的涉黄场所著称，傅政华任北京市公安局局长期间，曾捣毁“天上人间”

2016年5月，王小洪被任名为公安部副部长、党委委员，同时任北京市副市长、公安局局长。2018年1月，北京市十五届人大一次会议进行了选举，王小洪不再担任北京市副市长。但是，仍是北京市政府党组成员、市公安局局长。当年3月，中国国务院机构改革，重新组建了司法部，并组建成立了应急管理部，排名在王小洪之前的傅政华、（时任公安部党委副书记、副部长）黄明，分别到这两个部门担任“一把手”，傅政华任司法部党组副书记、司法部部长，黄明任应急管理部党委书记、副部长。

报道指，王小洪随后在公安部领导的排名升至第二位，任公安部党委副书记、常务副部长（正部长级），北京市政府党组成员、市公安局党委书记、局长。2019年11月，据媒体报道，王小洪又增加了公安部特勤局党委书记、局长的职务。

另据香港电台报道，中纪委本月19日公布，公安部副部长孙力军涉嫌严重违纪违法被调查。公安部官网显示，特勤局翌日召开党风廉政建设电话会议，王小洪在会议上称，特勤部门要深入学习贯彻总书记习近平的重要指示精神，牢记“公安姓党”，坚持从严治警方针。

同样出现在《新京报》报道的还包括，北京市监察委员会副主任杨逸铮。杨逸铮被指已于3月任中央纪委国家监委驻国家市场监督管理总局纪检监察组组长、国家市场监督管理总局党组成员。她此前担任北京市纪委副书记、北京市监委副主任。

《新京报》于另一则报道中指，北京市十五届人大常委会第二十一次会议任命杨晋柏为北京市副市长；任命亓延军为北京市副市长、公安局局长；免去王小洪北京市公安局局长职务。报道提到，3月27日，北京市十五届人大常委会第二十次会议任命崔述强任北京市副市长，不足一个月，北京任命了3名副市长，形成“一正十副”格局。

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