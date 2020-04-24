管理失控 暴跌油价 新冠疫情压倒石油交易巨头新加坡兴隆

新加坡石油交易巨头兴隆（Hin Leong）集团近期需求申请破产保护，爆出有近40亿美元债务。 油价暴跌和新冠疫情让这家管理不透明的私营企业申请破产，显示能源行业遭受前所未有的冲击。警方对曾经是新加坡的骄傲和代表商业成功的兴隆公司进行调查。

广告 继续浏览后续

外号Ok林的家族产业

新加坡石油交易巨头兴隆随着 60年代新加坡独立诞生，在新冠疫情泛滥和油价暴跌之际寻求破产保护。

在有外号“OK林”或者“新加坡之狼”的创始人林恩强的带领下，其家族掌控着新加坡兴隆集团，该集团不仅是新加坡本土最大的石油贸易企业，而且也属于国际石油贸易领域主要的石油交易商之一。其创始人林恩强的发迹故事，颇具传奇色彩。

林恩强祖籍是中国福建莆田，他于1963年创立兴隆贸易这家私人控股公司，目前是亚洲最大的船用燃料供应商之一，兴隆贸易旗下的多样化资产包括130艘船舶已经涵盖石油贸易、燃料供应和润滑油制造、码头和仓储等业务。兴隆贸易的成功让新加坡一跃成为世界航运中转站，成为名副其实的原材料枢纽。

涉嫌欺诈行为

但是目前爆出兴隆贸易涉嫌进行石油储存价格欺诈行为，为了获得贷款，该公司把同一个石油库存分别向不同银行抵押，而且这种做法有系统地进行了多年。

在全球范围内突然爆发新冠疫情，以及世界原油价格突然暴跌让该公司不合法行为曝光。就是本周一晚间原油期货五月合约的结算价在收盘时跌至-37.63美元/桶，也是历史上首次出现收盘价为负值的情况。

这让已经有严重财政困难的家族企业兴隆贸易无法继续运转。

为了保护公司资产，接替创始人林恩强工作的儿子不得不被迫宣布破产，称该公司隐瞒了在期货交易中累计约8亿美元损失，表明该公司的财务亏空比人们想象的要大得多。

就在他宣布破产前已经有银行担心兴隆贸易偿还短期债务的能力，拒绝向新加坡这家私营企业集团签发新的信用证。目前新加坡警方已经展开对该公司的欺诈调查。

欧洲银行受牵连

由于兴隆贸易持有的石油库存与向银行承诺的库存之间存在巨大缺口。分析人士称，这可能意味着，向该公司提供数十亿美元贷款作为担保的所有银行将蒙受巨额损失。

有亚洲的汇丰银行以及法国兴业和农业银行和德国银行在内的多家金融机构受到牵连，他们此前都向兴隆贸易提供贷款，也就是说所有投资大宗原材料银行都受影响。

新加坡，与日内瓦和伦敦等齐名属于世界最大交易中心之一，在不到两年的时间里，新加坡已经发生2起大型企业倒闭，即来宝集团和鸿宝资源，现在假如林恩强旗下的兴隆集团也因大宗商品交易受到冲击而被迫破产倒闭，这对于新加坡这个全球大宗商品交易中心来说，又是又一起沉重的打击。

一些风险投资人士也指出，危机让企业暴露其弱点，淘汰一些，就如同在2008年发生的房地产次贷金融危机一样。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅