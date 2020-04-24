董建华梁振英筹组“吸金大联盟”力阻民主派攻占立法会

由全国政协两名副主席董建华和梁振英牵头的“香港再出发大联盟”，将集合全港亲中资源支持建制派候选人参加9月的立法会选举。

由两个全国政协副主席、前香港行政长官董建华和梁振英筹组的“香港再出发大联盟”，根据此间传媒报道，这个将在日内正式开锣营业的“大联盟”，目的是集中香港亲中阵营的资源，支持建制派的候选人击退他们视为“反中乱港”的民主派候选人，力保北京继续可以透过他们的“代理人”把持立法会，落实全面管治香港的目的。

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去年11月的区议会选举，选民唾弃支持逃犯条例修订和盲从支持政府的建制派，民主派从而大胜，香港18区的区议会中有17个变天。为了防止9月立法会选举再度失守，北京不但年初撤换港澳办和中联办主任，特首林郑月娥的管治班子亦在昨天宣布大换班，换上强硬派分子配合北京的政策。

董梁筹组大联盟的主要目的，显然是透过向全港富商“吸金”，再利用建制派的政治网络，为建制派的候选人提供资源，力保他们在立法会赢得超过70席的半数以上。

根据亲中的星岛日报23日报道，拥有逾千名政商界担任共同发起人的大联盟，原订下周一（27日）宣告成立，因疫情及限聚令或会押后，但其网站却在23日昙花一现之后无故又告消失。据报道，这些政商界名人包括多位地产商和政协常委唐英年等。

据苹果日报报道，曝光的网站列出一栏发起人的名单和相片，当中包括与北京关系若即若离的香港首富李嘉诚，他的相片放在基本法委员会副主任谭惠珠及民建联主席李慧琼中间，但大联盟网站昙花一现，早上10时后不能登入，现时在网上搜寻“香港再出发”等关键字眼，只找到一个与大联盟同名的官方网页。报道指，网站在本周初启用，惟记者今日尝试浏览时只显示“网站建设中”字句，透过谷歌“页库存档”则仍可看到部份内容。

报道指，大联盟设于中环商厦的办事处，由一名富豪免租提供。根据大联盟网站资料，联盟总召集人为董建华及梁振英，全国人大常委谭耀宗担任秘书长，副秘书长包括多位亲北京社团领导人，如身兼全国政协常委的香港广西社团总会永远会长谭锦球、全国政协委员兼港区省级政协委员联谊会会长施荣怀，同样身兼人大代表的九龙社团联会会长陈振彬及新界社团联会理事长陈勇等，各团体均是建制阵营选举动员的机器，当中亦包括梁振英爱将、前行会成员张志刚。发起人除了陈勇，亦包括吴秋北、陈晓峰、陈曼琪等人。

面对传媒的查询，谭耀宗指不方便透露细节，有消息时会向传媒公布；吴秋北则称不会证实任何报道内容。

根据公司注册处资料显示，香港再出发大联盟有限公司3月24日以担保公司形式成立，两名前特首、全国政协副主席董建华及梁振英同为创办成员，首任董事除了梁、董二人，还有民建联会务顾问谭耀宗。公司章程提到，大联盟宗旨包括组织非牟利的公民活动，以维护香港社会的稳定与繁荣，大联盟可接受捐赠及财务支持，并会组织活动、集会、宣传运动，及出版刊物等。

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