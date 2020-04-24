费加罗报调查：新冠病毒 北京弥天大谎

法国『费加罗报』4月24日发表调查报道，指出自新冠病毒去年12月出现在中国武汉后，中共政权一直没有说实话，至少在三点上如此：1，新冠病毒的出现；2，新冠病毒的规模；3，新冠病毒造成的死亡人数。

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新冠病毒源头

法国总统马克龙4月16日接受英国『金融时报』访谈时表示，“很明显，发生了许多不为人知的事。这些要由中国自己来澄清”。马克龙这句半掩半藏的话里表达了他对中国处理新冠危机的怀疑，但已足以引发新一波一个季度以来所有网络流传的对新冠病毒真正源头的猜疑，尤其让那些阴谋论者兴奋异常。不过，『费加罗报』表示，可以开门见山地说，新冠病毒绝不是一个亚洲的科学怪人制造的生化武器。

中国早于1月7日对外界通报了新冠病毒的基因序列，证明是自然病毒。但是，关于病毒如何出现疑影重重。最早官方的说法是源自武汉的野生动物市场。穿山甲可能被蝙蝠感染，通过这一中间宿主，最终传给了人类。但是，越来越多的分析反对这一说法。科学界也难以满意。『原子科学家公报』概括：专家认为新冠不是生化武器，但是对于它是否泄漏于武汉病毒所P4实验室没有共识。在病毒可能发生于实验室泄露这一设想中，所有的目光都盯着距离市中心15公里的武汉病毒研究所P4实验室。

4月14日，『华盛顿邮报』披露，早在两年前，美国大使访问P4实验室后就这一实验室的安全漏洞向美国国务院发出警讯：严重缺乏专门培训的可使这一实验室能够在安全条件下运转的技术人员和调查人员，希望美国提高援助。理由是该所进行的研究很重要但是很危险。(据指出，美国NIH已经向该实验室提供了350万欧元。包括哈佛大学在内的一批美国大学与该所均有合作关系)。次日，福克斯新闻发表报道，暗示美国情报部门正在认真研究病毒从该所泄漏的可能性。媒体问及此，美国总统特朗普表示美国要对此彻查。

但是，条件是中国当局同意开绿灯，这似乎不可能。追查者还可以求助于巴黎，因为这一备受怀疑的实验室是法中合作的成果。拉法兰政府2004年同意，2017年投入运转。当年的法国总理卡兹涅夫眼都不眨地表示：“这座实验室将是我们应对新传染病的先头部队，为了支持实验室研究，法国决定今后五年内拿出一百万欧元援助。”武汉P4实验室完全是里昂P4实验室的复制，由十五家法国企业建造。然而，宝贝一交收，法中之间的浪漫情歌似乎就已终结。至少，说好的50名前往这一研究所同中国同事一道工作的法国研究人员从未去过武汉。

费加罗报报道说，应该指出武汉还存在着一个安全级别较低的实验室P2，属于武汉疾控中心，距离华南海鲜市场只有几百米。根据中国学者肖波涛及另一位学者2月份公布在ResearchGate后来又撤销的一项研究，华南海鲜市场从来没有出售过蝙蝠，而且，湖北人没有吃蝙蝠的习惯。

两位作者提到一月份『柳叶刀』的公布的一项针对41位新冠感染者的调查，其中13人与华南海鲜市场毫无接触。但是，武汉疾控中心收藏着在距离武汉1000公里以外的云南及浙江捕捉的600只蝙蝠，用以测试应对不同冠状病毒的疫苗，他们引用该所工作人员的见证，不排除实验人员被蝙蝠感染的可能性，然后，这位被感染者把病毒传染给这座1000多万人的城市。法国BFM电视台4月20日就此询问中国驻法大使卢沙野，卢沙野予以否认：武汉病毒所P4实验室不存在任何问题，传播这些传言的，不过是一些记者和政客。没有科学家这样做。

不过，在『费加罗报』看来，中共政权在透明度上从来都不光彩夺目，对这个党来说，承认一个造成恐惧后果的工业事故，会让其失去颜面，这是这个党最厌恶的，他们已经在这次危机中通过两次行动予以证明。

第一个谎言 不会人传人

『费加罗报』的调查带领读者“重返新冠病毒创世纪”。12月8日，第一例新冠病毒得到确诊，但是官方一直要等到1月23号整个武汉才被封城。封城很严厉但为时已晚，从首例确诊到封城整整46天之内，病毒有足够的时间发展、传播、蔓延。

费加罗报调查指出，当局的第一个谎言，是让老百姓相信新冠病毒同食物有关，并不会发生人传人，当局把华南市场一直开放到12月31日。“不明肺炎”一直到1月20日才被公开承认是传染病，承认发生了“人传人”。而告知外界存在着一个更可怕的新萨斯病毒的“吹哨人”被控制起来。这就是武汉中心医院李文亮医生的情形，他最终因感染新冠病毒逝世于1月7日。医生，记者被审查，审查官关闭了网络上传播信息的账号。即使官员也被要求闭嘴。武汉市委书记马国强1月31日公开表示惭愧，解释说他只好保持沉默，因为这是上级的要求，他的这一直率导致他于2月13日被解职。与此同时，生活照常进行。1月18号，武汉举办“万家宴”。同时，年关临近，500万人离开武汉所在的湖北省，带着礼品也可能带着病毒，前往四处与家人团聚。

法国的死亡率比中国高出90倍？

但是，与欧洲比较，与14亿人口的大国相比，中国官方提供的数字可笑可疑。在被指数字欺骗后，北京4月17日下令，象征性地把武汉死亡数据上调百分之五十，从2579增加到3869人，全中国变成4632例。怎么增加的，他们称一些老人死在了家中漏掉的。『费加罗报』报道说，可以根据法国和中国的死亡人数，以及两国的人口比例快速推算一下，可以得出一个令人惊愕的巨大数字：好象法国的新冠死亡率比中国的高出了整整90倍!

根据法国蒙恬研究所亚洲计划负责人Mathieu Duchâtel，“这个数据不正常”。如果相信中国媒体『财新』的报道以及领取骨灰盒那天现场拍摄的一些视频，死亡数字要高出许多。人们从视频上看见成千的人在殡仪馆外头排队，在等待领取亲人的骨灰盒，根据殡仪馆每天24小时运转19小时计算，根据从封城的1月23日到领取骨灰盒的3月23日总共两个月的时间推断，再加上从开放领取骨灰盒到4月4日清明节前，12天内每天向殡仪馆运送的骨灰盒数量计算，仅仅武汉的死亡数字就是46000人。在『费加罗报』看来，这一数字至少要比武汉官方提出的死亡4632人要可信一些。

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