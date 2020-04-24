非洲人遭中国人暴打视频激化仇中情绪 可是

一些生活在广州的非洲人控诉不久前遭受中国人歧视之际，社交网络疯传的一些中国人殴打非洲人的视频更加激化了仇中情绪，但是，法新社调查后发现，一些视频或者篡改了时间，或者编造了地点，鱼目混珠，仅仅为了增加仇恨。

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最近数周，受新冠疫情影响，一些在 广东的非洲侨民反映遭受当地中国人敌意，他们中有的甚至被赶出租的房屋，旅店也拒绝接受他们，有的在广州被强迫隔离。

非盟日前发表声明对非洲人处境表达“强烈关切”，呼吁北京立即采取修正措施。中国当局则声明不存在“任何种族主义”，承诺改善广州非洲人处境。

广州是一座1500万人口的大都，当局发现至少八名感染新冠者接触过越秀区，那里生活着很多非洲人。八人中，其中三人是尼日利亚人，他们在逃离隔离区后去了餐馆和公共场所，消息传出后引发中国民众愤怒。

社交网络喷射出充满仇恨的评论，其中一些吆喝着驱逐中国境内的非洲人。而在非洲，显示非洲人遭到亚洲人群殴的文章和视频越来越多，表明正在中国遭遇非人待遇。

如果这些打架的视频都是曾经发生过的真实事件，但是时间不对，地点不对，根本与新冠疫情没有任何关系。法新社验证了其中三部：

之一，事件发生在纽约的一所中国餐馆而不是发生在广州。

这个名为“中国人在广州殴打非洲人”的视频称，“中国人正在驱赶非洲人”，“一对肯尼亚人夫妇”与“一对中国人夫妇在武汉街头打架”，一些疯传的用法语和英语爆出的视频显示一对亚洲面孔的男女与一对黑人男女正在搏斗。

通过验证餐馆牌子，墙壁涂鸦，出火口，通过查询谷歌街景服务，法新社发现这场斗殴事实上发生在纽约Brox。而且这一视频2020年三月已经登录视频，也就是说出现在第一批非洲人表示自己在广州歧视两周之前。

http://u.afp.com/3xpT

之二，中国发生的侵犯人身视频，但事件至少出现在2015年。

另外一个视频显示一个黑人遭受一群亚洲人拳打脚踢，他挣扎着逃脱，没有成功，被抓住后，继续打倒在地，然后拽起来，继续打，然后被拉走。这个在脸书上被转发5000次的视频旁边标注：“他们继续野蛮对待黑人”，另外一个转发8000次的同一视频评论，“一些非洲人被从中国赶走，他们被指是新冠病毒的祸根。”

法新社通过自身的验证工具Invid WeVerify和谷歌查询，发现这一长度2分55秒的视频早在2015年6月12日就已发表在脸书。根据法新社研究，这一视频拍摄在距离广东不远的佛山。

http://u.afp.com/3xpS

之三，2016年发生在马来西亚的一场殴打。

发表视频者宣告：“请看我们的兄弟在中国遭到的遭遇”，这个非常暴力的视频上，出现了一个被几个亚洲面孔男子用铁棍打倒在地的男子。画面上嵌入的文字写着“中国打击黑人”，除了用法语外，也以英语文字在社交网络发表。

法新社经过验证，寻找到好几个解释。其中一个是在2018年10月，宣称其中被打倒的非洲人是赞比亚人，因为与一位中国女子发生性关系，被活活打死。但是这一场面应是在2016年在马来西亚的古晋城拍摄的，涉及的是对一个被指称强奸妇女的黑人的袭击事件。

http://u.afp.com/3xxf

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